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Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’de yaşanan enflasyona dikkat çekerek asgari ücret tahmininde bulundu. Demirtaş, alım gücüne bunun bir etkisinin olmayacağını ifade etti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:42
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Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi ünlü ekonomist Özgür Demirtaş verdi

Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya platformu Twitter hesabından enflasyon ve faize dikkat çekerek, üçüncü kez söylediklerinin aynısı olacağını ifade ederek asgari ücretin artacağını belirtti.

Enflasyon oranı yüzde 100’ü aşarken alım gücü günden güne düşüyor. Asgari ücret enflasyon karşısında yılbaşından bu yana eridi. Asgari ücret tartışmaları yeniden başlarken vatandaş alacağı paranın, geçim derdine düştü.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından, “Bu sefer yine üçüncü defa söylediklerimin aynısı olacak. Asgari ücret yine artacak ama alım gücü yine düşecek…” dedi.

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zafer
13.10.2022 10:39
sadece rakamlar büyüyor aldığımız ürün giderek azalıyor enflasyonla mücadele asgari ücreti arttırmak ile olmaz  
 
Osman Hakan
13.10.2022 10:23
Pahaliligi, issizligi, fakirligi, unutturmak ve halki uyutmak icin hedef degistirelim ...Medya ile ortam olusturalim. Zayif bir komsuya - ulkeye saldiralim !! Yeni kahramanlik destanlari yazalim !!  
 
Alper
13.10.2022 09:52
Bu enflasyona hayat pahalılıgina yetişmek mümkün değil.Asgari ücreti 20 bin yapsan yetmez.Ev kirası,elektrik,dogalgaz,su faturası derken yiyecek giyime para kalmıyor  
 
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