Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi



Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya platformu Twitter hesabından enflasyon ve faize dikkat çekerek, üçüncü kez söylediklerinin aynısı olacağını ifade ederek asgari ücretin artacağını belirtti.



Enflasyon oranı yüzde 100’ü aşarken alım gücü günden güne düşüyor. Asgari ücret enflasyon karşısında yılbaşından bu yana eridi. Asgari ücret tartışmaları yeniden başlarken vatandaş alacağı paranın, geçim derdine düştü.



Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından, “Bu sefer yine üçüncü defa söylediklerimin aynısı olacak. Asgari ücret yine artacak ama alım gücü yine düşecek…” dedi.

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