AKP’nin sırlarını bilen Turhan Çömez’den bomba iddia: Erdoğan sonrası için harekete geçen isimleri tek tek açıkladı

2023 seçimlerine az bir süre kala AKP’de kazan kaynıyor. İYİ Parti saflarına katılan Turhan Çömez, AKP'de Erdoğan sonrası için hazırlık yapıldığını iddia etti.

"KÜLÜNK, SOYLU, KURTULMUŞ, AKAR... ERDOĞAN SONRASI İÇİN HESAP YAPIYOR"

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Çömez, AKP’nin ağır topları Metin Külünk, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Hulusi Akar'ın Erdoğan sonrası için hesaplar yaptığını öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde partisinin başında kalacağını sanmıyorum, Erdoğan ana muhalefet partisi sıralarında oturup o partiye liderlik yapmaz ve yapamaz. Zaten bunu hisseden partililer var, bakın küçük küçük çıkışlar başladı; Metin Külünk'ün söylemleri, Süleyman Soylu'nun son çıkışları, öte yandan Numan Kurtulmuş ve ekibinin davranış biçimi, keza Akar'ın hareketlilikleri, bütün bunlar parti içinde Erdoğan sonrası hazırlığa işaret ediyor ve parti içerisinde bir genç jenerasyon yeni dönemde partiyi nasıl toparlayacaklarının hesaplarını yapmaya başladılar."