12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’nin sırlarını bilen Turhan Çömez’den bomba iddia: Erdoğan sonrası için harekete geçen isimleri tek tek açıkladı

AKP’nin sırlarını bilen Turhan Çömez’den bomba iddia: Erdoğan sonrası için harekete geçen isimleri tek tek açıkladı

İYİ Parti’ye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı ve eski milletvekili Turhan Çömez, AKP içinde Erdoğan sonrası hesabını yapan isimleri açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:00
Takip Et

Erdoğan sonrası için harekete geçen isimleri tek tek açıkladı: AKP’nin sırlarını bilen Turhan Çömez’den bomba iddia

AKP’nin sırlarını bilen Turhan Çömez’den bomba iddia: Erdoğan sonrası için harekete geçen isimleri tek tek açıkladı
+
Aa
-

2023 seçimlerine az bir süre kala AKP’de kazan kaynıyor. İYİ Parti saflarına katılan Turhan Çömez, AKP'de Erdoğan sonrası için hazırlık yapıldığını iddia etti.

"KÜLÜNK, SOYLU, KURTULMUŞ, AKAR... ERDOĞAN SONRASI İÇİN HESAP YAPIYOR"

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Çömez, AKP’nin ağır topları Metin Külünk, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Hulusi Akar'ın Erdoğan sonrası için hesaplar yaptığını öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde partisinin başında kalacağını sanmıyorum, Erdoğan ana muhalefet partisi sıralarında oturup o partiye liderlik yapmaz ve yapamaz. Zaten bunu hisseden partililer var, bakın küçük küçük çıkışlar başladı; Metin Külünk'ün söylemleri, Süleyman Soylu'nun son çıkışları, öte yandan Numan Kurtulmuş ve ekibinin davranış biçimi, keza Akar'ın hareketlilikleri, bütün bunlar parti içinde Erdoğan sonrası hazırlığa işaret ediyor ve parti içerisinde bir genç jenerasyon yeni dönemde partiyi nasıl toparlayacaklarının hesaplarını yapmaya başladılar."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

0606
12.10.2022 15:05
Sülalesi gelse ak partiyi toplayamazlar hepsi bu rezil işlere ortak ve bir şekilde bulaşmışlar artık paydos akp.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
3
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
5
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
7
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Uzmanından bel sağlığı uyarısı
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Ailesine veda videosu göndermişti! Kayıp lise öğrencisi Hakan’dan acı haber
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
﻿Yenilenen Zeytin Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.