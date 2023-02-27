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  • AKP'den ihraç edilen isim deprem saatini hesapladı. Devlet Bahçeli gibi hesaplama yaptı.

AKP'den ihraç edilen isim deprem saatini hesapladı. Devlet Bahçeli gibi hesaplama yaptı.

AKP'den iki kez aday adayı olan ve sonrasında ihraç edilen Cihan Saraç, depremden etkilenen illerin plakaları ile deprem saatini hesapladığını iddia etti. Saraç yaptığı ilginç hesaplama ile sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:52
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AKP'den ihraç edilen isim deprem saatini hesapladı

AKP'den ihraç edilen isim deprem saatini hesapladı. Devlet Bahçeli gibi hesaplama yaptı.
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AKP’den 25 ve 27'nci dönemlerde milletvekili aday adayı olan ve sonrasında partiden ihraç edilen Cihan Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen illerimizin plakalarını topladı. Bunun üzerine 417 sayısına ulaşan Saraç, "Plakaların toplamı 417, deprem 4:17'de oldu" ifadelerini kullandı
Takipçileri Saraç'ın paylaşımına yüzlerce yorum yaptı.

AKP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

2015 Haziran ve 2018 genel seçimleri öncesinde AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan, kendisini iş insanı olarak tanıtan Cihan Saraç hakkında "ihraç" istemi olduğu uzun süre gündem olduktan sonra gerçekleşti.

Çeşitli medya kuruluşlarında yazılar yazan, TV programlarına çıkan Saraç, kendisini sosyal medyada da yazar, gazeteci ve editör olarak tanıtırken, Milletvekili Aday Adayı titrini de kullanıyor.

Saraç AKP Sakarya İl Disiplin Kurulu'nun aldığı ihraç kararı sonrası ihraç edilmişti.

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