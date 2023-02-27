Devlet Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları ülkeyi bu felaketten kurtaracaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte depremde büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman’a gitti. Bahçeli burada yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları ülkeyi bu felaketten kurtaracaktı” şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugünkü Türkiye yalnız değildir, güçlü yönetime sahiptir. Kısa sürede tüm sorunlar çözülecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında arkasındayız.

Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermiştirlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzyılda yeni bir hayata kavuşturacaktır."