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  • AKP’li vekiller arasında hâkimiyet kavgası iddiası. Aileleri de müdahale ediyor. Fakıbaba’nın istifasının ardından ortal

AKP’li vekiller arasında hâkimiyet kavgası iddiası. Aileleri de müdahale ediyor. Fakıbaba’nın istifasının ardından ortalık karıştı

AKP'nin etkin bir ismi milletvekili seçimlerine ilişkin olarak, "Önümüzdeki seçimlerde doğru aday tespiti çok önemli, vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:19
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Fakıbaba’nın istifasının ardından ortalık karıştı. AKP’li vekiller arasında hâkimiyet kavgası iddiası. Aileleri de müdahale ediyor.

AKP’li vekiller arasında hâkimiyet kavgası iddiası. Aileleri de müdahale ediyor. Fakıbaba’nın istifasının ardından ortalık karıştı
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“AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba bu kararın nedenlerini anlatırken, “Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var” ifadelerini kullanmıştı.

Fakıbaba’nın sözleri seçim bölgesine dair sorunlar olarak nitelendirilirse de parti içinde diğer birçok kentte de benzer problemler yaşandığı bildirildi.

AKP kulislerine göre ortaya çıkan sorunlarda yeni sistemde etkisi azalan milletvekillerinin seçim bölgelerinde uyguladıkları “yoğun pres” çok etkili olduğu bildirildi.

Partide etkin bir isim bu durumu, “Özellikle Anadolu’daki illerde milletvekili arkadaşlarımız her şeye hâkim olmak istiyor. Sadece kendisi değil, ailesi de müdahalelerde bulunuyor. Milletvekilleri arasında da bu nedenle çekişmeler yaşanıyor. Vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar. Bu da tepki yaratıyor” ifadeleriyle açıkladı.

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Millet
23.10.2022 14:11
Adam öldüren var diyor savcılık Fakıbaba yı çağırmalı.Adam öldürme büyük suç fakı bey gözüyle gördümü kim kimi öldürdü istifa ettiği gündemi öldürüldü.Neden suç duyurusunda bulunmadı.yada yalancı  
 
Abbas
23.10.2022 14:06
Vallahi artık peygamber olsa kurtarmaz, gerçi vekilin biri Teis için adeta yaradanın özelliklerini taşıyor dese de, olasılıkla ilk taşı o atar !!!!  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
23.10.2022 13:49
Bunlar buzdâğının görünen yanı seçimden sonra alayı itirafçı olacak ve bir birlerini yiyecekler aynen fetö olayinda olduğu gibi hamdolsun  
 
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