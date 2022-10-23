AKP’li vekiller arasında hâkimiyet kavgası iddiası. Aileleri de müdahale ediyor. Fakıbaba’nın istifasının ardından ortalık karıştı

“AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba bu kararın nedenlerini anlatırken, “Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var” ifadelerini kullanmıştı.

Fakıbaba’nın sözleri seçim bölgesine dair sorunlar olarak nitelendirilirse de parti içinde diğer birçok kentte de benzer problemler yaşandığı bildirildi.

AKP kulislerine göre ortaya çıkan sorunlarda yeni sistemde etkisi azalan milletvekillerinin seçim bölgelerinde uyguladıkları “yoğun pres” çok etkili olduğu bildirildi.

Partide etkin bir isim bu durumu, “Özellikle Anadolu’daki illerde milletvekili arkadaşlarımız her şeye hâkim olmak istiyor. Sadece kendisi değil, ailesi de müdahalelerde bulunuyor. Milletvekilleri arasında da bu nedenle çekişmeler yaşanıyor. Vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar. Bu da tepki yaratıyor” ifadeleriyle açıkladı.