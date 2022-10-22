22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...

İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...

Gazeteci İsmail Saymaz, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç hakkında, "Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 00:01
Takip Et

İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...

İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...
+
Aa
-

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Seda Selek'in moderatörlüğünde 'Perdenin Önü Arkası' programında gündemi yorumladı.

Saymaz, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç ile görüştüğünü ve AKP'de yaşanan istifaların devamının sürmesi halinde Mücahit Arınç'ın da istifa edebileceğini söyledi.

İsmail Saymaz, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ahmet Eşref Fakıbaba ile ile beraber istifası beklenen var. Adı geçenlerin ikisiyle konuştum. Mehmet Kasım Güldoğan ve Mücahit Arınç.

Yeni değil, birkaç aydır İYİ Parti'ye geçeceğini duyuyordum. Yakın zamanda Mücahit Arınç TV 5 kanalına katıldı. Babası konuşuyor, oğlu da konuşuyor. Mücahit Bey de iktidara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ben onu da aradım. Ama ben çeşitli yerlerden rahatsızlığının olduğunu, İYİ Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu duydum. Aradım kendisini, konuştuk. Geçişi doğrulamadı.

Partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler, FETÖ davaları meselelerde, çeşitli insanların etrafında olağanüstü güç biriktirmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesi gibi meselelerde rahatsızlıklarının olduğunu da reddetmedi. Mücahit Arınç da partinin MKYK üyesi.

Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında bence ikisi de yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum ama onların rahatsızlıklarını sakınmadıklarını gördüm."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
22.10.2022 00:22
Akp iktidarda düşerse oyu %10 geçemez, ayrıca suç işleyenlere hesap sorulursa bu %1 e bile iner ANAP gibi tarihin çöplüğündeki yerini alır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
2
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
3
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
6
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
7
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.