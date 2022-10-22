İsmail Saymaz AKP'de ‘çatlak büyürse’ olacakları açıkladı: Mücahit Arınç bile istifa edebilir...

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Seda Selek'in moderatörlüğünde 'Perdenin Önü Arkası' programında gündemi yorumladı.

Saymaz, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç ile görüştüğünü ve AKP'de yaşanan istifaların devamının sürmesi halinde Mücahit Arınç'ın da istifa edebileceğini söyledi.

İsmail Saymaz, konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ahmet Eşref Fakıbaba ile ile beraber istifası beklenen var. Adı geçenlerin ikisiyle konuştum. Mehmet Kasım Güldoğan ve Mücahit Arınç.

Yeni değil, birkaç aydır İYİ Parti'ye geçeceğini duyuyordum. Yakın zamanda Mücahit Arınç TV 5 kanalına katıldı. Babası konuşuyor, oğlu da konuşuyor. Mücahit Bey de iktidara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ben onu da aradım. Ama ben çeşitli yerlerden rahatsızlığının olduğunu, İYİ Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu duydum. Aradım kendisini, konuştuk. Geçişi doğrulamadı.

Partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler, FETÖ davaları meselelerde, çeşitli insanların etrafında olağanüstü güç biriktirmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesi gibi meselelerde rahatsızlıklarının olduğunu da reddetmedi. Mücahit Arınç da partinin MKYK üyesi.

Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında bence ikisi de yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum ama onların rahatsızlıklarını sakınmadıklarını gördüm."