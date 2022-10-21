AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim

AKP’li Eşref Fakıbaba’nın istifası partide deprem etkisi yarattı.
Fakıbaba’nın sosyal medyadan duyurduğu istifa metni AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay tarafından beğenildi.
Atalay’ın bu davranışı istifa sinyali olarak değerlendirilirken sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atalay, “Sn Fakıbaba’nın Ak Parti’den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerini kullandı.
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