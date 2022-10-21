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  • AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim

AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim

AKP’den istifa eden Fakıbaba’nın paylaşımı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı Orhan Atalay tarafından beğenildi. Beğeni istifa sinyali olarak değerlendirilirken Atalay, beğeninin sehven olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:47
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AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim

AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
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AKP’li Eşref Fakıbaba’nın istifası partide deprem etkisi yarattı.

Fakıbaba’nın sosyal medyadan duyurduğu istifa metni AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay tarafından beğenildi.

Atalay’ın bu davranışı istifa sinyali olarak değerlendirilirken sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atalay, “Sn Fakıbaba’nın Ak Parti’den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerini kullandı.

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Misafir
21.10.2022 16:40
Kolay olmaz iktidar partisinden istifa etmek Bakın fakıbabanın milletvekilliğinden istifasını kabul ertmiyorlarmış rtük üyeliği için  
 
Vatandaş
21.10.2022 16:21
Haysiyet fakirliği parti ayırmaz , kimi çok kimi az  
 
Yanar döner
21.10.2022 16:03
Böyle adamlar hiç bir parti tarafından kabul görmesin sehven olmuşmuş yanar döner  
 
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