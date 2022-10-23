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Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AKP’de vekillik krizi

AKP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından iktidar partisinde vekiller arasında 'adaylık sancısı'nın attığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:54
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İYİ Parti'ye katılan Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AKP’de vekillik krizi

Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AKP’de vekillik krizi
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Uzun yıllar siyaset yaptığı AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılmıştı. Fakıbaba, bu kararının nedenlerini anlatırken, “Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var” ifadelerini kullanmıştı. Fakıbaba’nın sözleri seçim bölgesine dair sorunlar olarak nitelendirilirse de parti içinde diğer birçok kentte de benzer problemler yaşandığı biliniyor.

Gazete Duvar'ın AKP kulislerinden aktardığına göre, ortaya çıkan sorunlarda yeni sistemde etkisi azalan milletvekillerinin seçim bölgelerinde uyguladıkları 'yoğun pres' çok etkili olduğu bildirildi.

“MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA DA BU NEDENLE ÇEKİŞMELER YAŞANIYOR”

Partide etkin bir isim bu durumu şu ifadelerle anlattı:

“Özellikle Anadolu’daki illerde milletvekili arkadaşlarımız her şeye hâkim olmak istiyor. Sadece kendisi değil, ailesi de müdahalelerde bulunuyor. Milletvekilleri arasında da bu nedenle çekişmeler yaşanıyor. Vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar. Bu da tepki yaratıyor. Önümüzdeki seçimlerde bu açıdan doğru aday tespiti çok önemli. Bunun için özel çalışma yapılmalı. Sadece Meclis performansı yetmez, bulunduğu illerde gücün yanı sıra sevgi-saygı duyulan isimlerle yol alınmalı”

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Halil
23.10.2022 10:10
Zaten baştan yanlış idi, senin hiçbir zaman akp ye ihtiyacın yoktu ki.. çok İYİ oldu, herşeyin hayırlısı mert Urfalı  
 
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