Fakıbaba AKP'nin içini İsmail Saymaz'a anlattı: Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var

Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den istifasının ardından gündeme oturdu.

AK Parti Urfa Milletvekili ve eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, Gazeteci İsmail Saymaz'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini söyleyen Fakıbaba, istifa açıklamasında "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerine açıklık getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, gündem olan sözleri kime söylediğini açıkladı.

AKP içerisindeki kişileri kasteden Fakıbaba "İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?" dedi.

"SÜRPRİZ DEĞİL"

Öte yandan AKP'den de Fakıbaba savunması geldi. Fakıbaba'nın istifasının zaten beklenildiğini söyleyen bir AKP'li isim "Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı" dedi.