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Mansur Yavaş'’tan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 14:23
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'’tan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun

Mansur Yavaş'’tan 29 Ekim paylaşımı: Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında, “Cumhuriyet gelecektir, Cumhuriyet Başkent'tir. 99. yılımız kutlu, 100'ümüz Atatürk'e dönük olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun” notuyla video paylaştı. Videoda; "Cumhuriyet emektir" diyen tarımla uğraşan bir kadın, "Cumhuriyet barınmaktır" diyen belediye yurtlarında kalan kadın bir öğrenci, "Cumhuriyet eşitliktir" diyen EGO şoförü bir kadın ve "Cumhuriyet sağlıktır" diyen bir erkek yer aldı. Videonun sonunda Mansur Yavaş, “Cumhuriyet gelecektir. Cumhuriyet Başkent’tir” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ KREŞİ"

Öte yandan Mansur Yavaş, bugün "Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi"nin açılışını da yaptı. Yavaş, sosyal medya hesabından Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'yle ilgili bir video paylaştı. Yavaş, “Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşini açmanın gururunu yaşıyoruz. Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi'nde özel evlatlarımız akranlarıyla vakit geçirip eğitimini sürdürebilecek. Yüzünüzdeki gülüş en büyük ödülümüz olmaya devam edecek.” dedi. Yavaş açılışta şunları söyledi:

“Bugün burada, yine halka hizmeti önceleyen bir proje için bir aradayız. Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşinin yapımını tamamladık. Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı geniş avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli yavrularımız, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecek. Bu yönüyle de Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyoruz.”


 

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Misafir
29.10.2022 15:10
Helal sana başkan... adam gibi adamsın...  
 
İsmail şimşek
29.10.2022 14:40
İyi parti ,CHP veya 6’lı masa neden parayla vatandaşlık yasasının iptal edilmesi için önerge vermiyor bakalım MHP destek mi verecek köstek mi olacak görelim  
 
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