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En büyük bayram kutlu olsun: Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk

Bugün 29 Ekim… Türk’ün sarsılmaz iradesini bir çelik gibi tüm dünyaya duyurduğu günün adı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 08:53
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Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk: En büyük bayram kutlu olsun

En büyük bayram kutlu olsun: Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Atatürk
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Türkiye Cumhuriyeti tam 99 yıl önce bugün kuruldu. Kurtuluş Savaşı ile başlayan bağımsızlık meşalesi, İkinci İnönü’de yandı, Sakarya’da alev aldı, Dumlupınar’da ise bir ejderhanın püskürttüğü alev misali tüm Anadolu’yu sardı. Ve dünyaya meydan okuyan bir avuç Türk cihana haykırdı: “Gitmedik, gitmeyeceğiz!”, “Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz!”, “Bırakmadık, bırakmayacağız!”

Peki neden 29 Ekim en büyük bayram? 29 Ekim en büyük bayram çünkü; Türk’ün 1683’ten beri makus talihini  yenen Aslanlar, “uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden” Anadolu’nun bağrında “yeni bir vatan, yeni bir sosyete, yeni bir devlet” yarattı.

TÜRLÜ DÜŞMANLARLA KANLI BOĞUŞMALAR
O süreci Atatürk’ün ağzından dinleyelim: “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet... Ve bunları başarmak için aralıksız devrimler..."

Bugün 29 Ekim… New York Times’ın 1923 tarihli haberinde de dediği gibi: “Bir avuç Türk dünyaya meydan okudu.” O bir avuç Türk’ten vazgeçmeyenlere; o bir avuç Türk’ün peşinden gidenlere, o bir avuç Türk’ü bırakmayanlara… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Oğuz Ok / yenicaggazetesi.com.tr
 

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