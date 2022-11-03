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  • AKP’li Başkan Mehmet Topçu'ya Bulgar kadından çıplak görüntü şantajı. WhatsApp'tan yaptığı görüşmenin görüntülerine şant

AKP’li Başkan Mehmet Topçu'ya Bulgar kadından çıplak görüntü şantajı. WhatsApp'tan yaptığı görüşmenin görüntülerine şantaj dedi

Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Mehmet Topçu, çıplak şekilde müstehcen görüntüsünü kaydederek şantaj yaptığı iddia edilen kadınla ilgili savcılığa şikayette bulundu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:55
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AKP’li Başkan Mehmet Topçu'ya Bulgar kadından çıplak görüntü şantajı. WhatsApp'tan yaptığı görüşmenin görüntülerine şantaj dedi

AKP’li Başkan Mehmet Topçu'ya Bulgar kadından çıplak görüntü şantajı. WhatsApp'tan yaptığı görüşmenin görüntülerine şantaj dedi
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AKP Erdemli eski İlçe başkanı ve MHP’li Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Topçu'nun çıplak görüntülerinin şantajcıların eline düştüğü iddia edildi.

Aydan Saliev isimli kadının WhatAspp hesabından fantezi yaptığı AKP'li Mehmet Topçu'nun çırılçıplak fantezi içeren görüntülerini kaydederek tehdit ettiği iddia edildi.

Topçu'nun ilk seferde 10 ve iki kez ise 5'er bin olmak üzere toplamda 20 bin lirayı genç kadının hesabına aktardığı iddia edilen olayda, şantajın devam etmesi üzerine AKP'li Topçu, olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayete bulundu.

AKP'li Mehmet Topçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise görüntülerin "montaj" olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLERE 'MONTAJ' DEDİ

Yerel basına konuşan Topçu'nun açıklaması ise şöyle;

“Son zamanlarda tanınmış kişilerle önce normal olarak iletişim kuran siber saldırganlar daha sonra hesabı ele geçirerek veya hesapta yer alan görüntüleri deepfake yoluyla değiştirmekte, normal iletişim mesajlarını da; mesajların html veya ASP ana kodları ile oynayarak değiştirdikten sonra montaj görüntülerle itibar suikastı yoluyla şantaj yapmaktadırlar.

Aynı yolla tarafıma itibar suikastı yapmaya çalışmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup. Değerli takipçilerimin de mağdur olmama adına, adıma farklı görüntüler olduğu iddiasıyla ile gelen mesajları dikkate almaması rica olunur.

Her şeyden önce bilinmesi gereken şudur; bu taktikleri geçmişte kimin kullandığını, bu taktiklerden kimin nemalanmaya çalıştığını herkes bilmektedir.

Süreci yakından takip ederek, kimlerin bu işlere çanak tuttuğunu, şahsıma yapılan bu ahlaksızlığın sonuna kadar takipçisi olacağıma ve sonunda şahsıma yapılan itibar suikastının yok olacağı inancım tam.

Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı hukuki bütün süreçlerin takipçisi olacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

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A.Aydın
3.11.2022 13:33
Ahlaksız Ahlaksızdan Hesap soramaz.Yedigin hurmalar kusura bakma poponu tırmalayacaktır. Mahkemede hesap soracakmışsın, nefsin varsa dava dosyasını basına ver de görelim ama veremezsin!!!  
 
saf vatandaş
3.11.2022 13:31
kadın bayağı soymuş seni , tabi kadın yabancı ama şantaj yöntemi de hiç yabancı gelmedi.  
 
Yok Canim
3.11.2022 13:17
Abi, adamin arkasinda Ataturk portresi. Gel de kafayi ucurma.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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