AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi

KRT WEB'ten İlknur Karadeniz'in haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle Karapınar ve Değirmenönü mahallelerinde yaşayan mülk sahibi yurttaşlar 2021 yılından bu yana belediye eliyle gerçekleştirilmesi planlanan kamulaştırma projesi nedeniyle mağdur ediliyor. Arazileri karşılığında tek daire fiyatından daha düşük bedeller teklif edilen mahalle sakinleri haklarını aramak için kurdukları Karapınar Kentsel Dönüşüm Derneği çatısı altında birleşti.

Mağduriyetlerini giderebilmek için Karapınar Kentsel Dönüşüm Derneği’ni kuran ve arazileri karşılığında ödenmek istenen düşük bedellere itiraz eden mülk sahipleri, mahallelerinin müteahhitlere peşkeş çekilmek istenildiğini belirtiyor.

Dernek Başkanı Harun Alma, yaşanılan mağduriyet hakkında konuştu.

Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Harun Alma bu mahallelerde yüzde 75 AKP'ye oy çıktığını belirterek 'Mücadelenin fitilini ateşledik.' ifadelerini kullandı.

“KENDİ YAPTIKLARI SAĞLIK OCAĞI BİLE KAÇAK”

Mahallelerinin imar planının 8 kere değiştiğini ve toplam 17 kez mahkemeye başvurduklarını belirten Alma, yaşanılan süreci şöyle anlattı:

“Son üç imar değişikliğinden sonra vatandaşlar mağdur olmaya başladı. Daire başına 150-200 bin lira vermek istiyorlar. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile görüştük. Kentsel dönüşüme karşı değiliz mağduriyetimizi giderin, dedik ama Nuh diyor peygamber demiyor. Bize ‘Neden zamanında kaçak ev yaptınız?’ diye soruyorlar, mahallede kendi yaptıkları sağlık ocağı bile kaçak.”

“MÜCADELENİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİK, RANTIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Projenin altında çok büyük bir rant olduğunu ifade eden Alma, “Mahalleden geçeceğini söyledikleri yolun güzergahı bu bölgede değildi ama planı değiştirdikleri için güzergahı da değiştirdiler. Belediye bize ‘İmar barışından faydalanırken kime sordunuz, neden ödediniz?’ diye soruyor. Evlerimizi yıktırmayacağız. Ölümse ölüm, bizleri sokağa atmalarının bizi öldürmelerinden zaten farkı yok. Vatandaşın değil müteahhidin yanında oluyorlar. Bu mahallelerden AKP’ye yüzde 75 oy çıkmıştı. Ancak bundan sonra bir kişi bile onlara oy vermez. Beş katlı binaya 1 milyon TL veriyorlar. Bu paraya bugün Bursa’nın herhangi bir yerinde bir daire bile alınmıyor. Burada mücadelenin fitilini ateşledik, vatandaşlar olarak rantın önüne geçeceğiz. Mahkemelerimiz devam ettiği halde İcra Müdürlüğü'nden evi boşaltmaya geldiler. Biz tepki gösterince geri döndüler. Bir hafta içinde evleri nasıl boşaltalım, kaplumbağa değiliz ki sırtımızda taşıyalım.” dedi.

Mağdur edilen mahalle sakinleri mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyor.