En borçlu belediye 50 kişiyi Umreye götürecek. AKP'li belediye tam 2,1 milyon TL harcayacak

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Belediyesi, düzenleyecekleri bilgi yarışması kapsamında derece alan 50 öğrenciyi Umre ziyaretine götürecek. Bu ziyaretin bedeli ise tam 2,1 milyon TL olacak.

En borçlu belediye 50 kişiyi Umreye götürecek. AKP'li belediye tam 2,1 milyon TL harcayacak

Hazine'ye olan borcu ağustos ayında 2,2 milyar TL’ye ulaşan "Türkiye’nin en borçlu belediyesi" AKP’li Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir astronomik harcama yapmaya hazırlanıyor.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Tahir Büyükakın başkanlığındaki belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, “Gönül Coğrafyası Okumaları” adı altında lise öğrencilerine bir bilgi yarışması düzenledi ve dereceye giren 50 öğrenciyi 2,1 milyon TL masrafla Umreye götürme kararı aldı.

UMRE GEZİSİ HEDİYE EDİLDİ

“Dersaadet İstanbul” temasıyla düzenlenen şiir, öykü ve deneme yarışmasında 10’ar öğrenci dereceye girdi. Belediye, dereceye giren öğrencilere Umre gezisi hediye etti. Yarışmanın tamamlanması ve dereceye giren öğrencilerin netleşmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Umre gezisi için ihaleye çıktı.

2,1 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME İMZALANDI

Belediyenin 1 milyon 773 bin TL’lik harcama öngördüğü ihale kapsamında tur şirketiyle yapılan anlaşma, öngörülen maliyeti aşarak 2 milyon 100 bin TL olarak kaydedildi. Belediye ile ihaleyi kazanan şirket arasında 12 Eylül’de 2,1 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

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MASRAFLAR BELEDİYEDEN KARŞILANACAK

İhale dosyasına göre, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 50 kişinin katılacağı Umre programı, 20 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Toplam 10 gün sürecek programda yol masrafını da belediye üstlenecek.

Gezi kapsamında altı gece Mekke’de, üç gece de Medine’de konaklanacak. Konaklanacak otel ise en az dört yıldızlı olacak. Umre gezisinde öte yandan, “Dini bakımdan önemli diğer mekanlar” da ziyaret edilecek.

BORCU 2 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Toplam 18 yıldır AKP’li isimlerin başkanlığını yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Hazine borcu, 31 Temmuz itibarıyla 2 milyar 229 milyon 132 bin TL’ye ulaştı.

Dönemlere göre yaşanan değişim ise şöyle sıralandı:

Aralık 2022: 2 milyar 328 milyon TL

Ocak 2023: 2 milyar 271 milyon TL

Mart 2023: 2 milyar 157 milyon TL

Mayıs 2023: 2 milyar 271 milyon TL

Temmuz 2023: 2 milyar 229 milyon TL

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