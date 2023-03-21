AKP’li Hatay Milletvekilinden CHP’ye tuhaf deprem çıkışı. 'İBB, ABB Hatay'da ne yaptı? Bir taş üstüne taş koydun mu?' Usta gazeteci Akın Sel’den Tepki 'Ne mi yaptı? Utan be utan'

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hatay'da ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ne yaptı? Bir taş üstüne taş koydun mu?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, çok sayıda bina yerle bir olurken 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

Deprem sonrası müdahalede geç kalındığı, çadır ve konteynerlarda sıkıntı yaşandığı eleştirileri yapılırken AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, muhalefeti hedef aldı.

Bir gazetecinin "Hatay'da çadır, konteyner, su ve enkaz altında kalanlar olduğuyla ilgili dezenformasyonlar hakkında ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren AKP'li Hüseyin Yayman, deprem üzerinden siyaset yapmadıklarını söyledi.

"Ben üstümü parçalayarak konuşmak istiyorum"

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yayman şunları söyledi:

"Deprem ve yas üzerinden siyaset olur mu? Şikayet edene kadar çık bir işin elinden tut. Ben üstümü parçalayarak konuşmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Hadi devlet yapmadı, sen ne yaptın? Bir taş üstüne taş koydun mu?"

AKIN SEL'DEN TEPKİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki ile karşılaşırken, bir tepkide usta gazeteci Akın Sel’den geldi.

Yayınlanan videonun altına yorum yapan Akın Sel, “Ne mi yaptı? Utan be utan. Teşekkür edeceğine söylediklerine bak. Bunlar ülkeyi bö..mek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama artık kimse yemiyor. Çünkü gittikçe b.tıyorsunuz. Dibi buldunuz zaten.” ifadelerini kullandı.