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  • AKP'li vekilin ailesi enkaz altında. Canlı yayında 'İki abim eşleri ablam eniştem çocukları enkazın altında' dedi

AKP'li vekilin ailesi enkaz altında. Canlı yayında 'İki abim eşleri ablam eniştem çocukları enkazın altında' dedi

Hüseyin Yayman ailesinin depremde enkaz altında kaldığını açıklayarak, "İki abim eşleri ablam eniştem çocukları enkazın altında" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:32
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AKP'li vekilin ailesi enkaz altında

AKP'li vekilin ailesi enkaz altında. Canlı yayında 'İki abim eşleri ablam eniştem çocukları enkazın altında' dedi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük deprem 10 kenti etkilediği bildirildi. Depremden Hatay da ciddi şekilde etkilenirken, AKP'li Hüseyin Yayman, ailesinin deprem sonrası Hatay’da göçük altında kaldığını dile getirdi. 

CNN Türk’e konuşan Hüseyin Yayman şu sözleri kullandı:

“İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde”

Gözükenden daha büyük hasarlarda binaların olduğunu kaydeden Yayman şunları dile getirdi:

“Türkiye’ye çağrımız dua etsinler bize. Gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş’ta oldu ama Hatay’da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var”

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Padişahın soytarısı
6.02.2023 10:52
Japonya'da daha şiddetli depremler oluyor ve can kaybı bu kadar olmuyor neden acaba?  
 
Geçmiş olsun
6.02.2023 10:40
Rabbim sağlıkla çıkmalarını nasip etsin yine kader planı denir unutulur gider diğer felaketler gibi sn velkikim.hic birşeyden ders cikartlmiyor günah insan bunlar  
 
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