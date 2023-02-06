AKP'li vekilin ailesi enkaz altında. Canlı yayında 'İki abim eşleri ablam eniştem çocukları enkazın altında' dedi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4’lük deprem 10 kenti etkilediği bildirildi. Depremden Hatay da ciddi şekilde etkilenirken, AKP'li Hüseyin Yayman, ailesinin deprem sonrası Hatay’da göçük altında kaldığını dile getirdi.

CNN Türk’e konuşan Hüseyin Yayman şu sözleri kullandı:

“İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. Yollarda yarılmalar var, herkes seferberlik halinde”

Gözükenden daha büyük hasarlarda binaların olduğunu kaydeden Yayman şunları dile getirdi:

“Türkiye’ye çağrımız dua etsinler bize. Gerçekten devletimizi milletimizi korusun. Çok büyük deprem yaşadık. En son 500 yıl önce yaşanan deprem. 7,4 Kahramanmaraş’ta oldu ama Hatay’da çok hissedildi. Enkaz binamız çok fazla. Vatandaşlarımız panik olmasınlar. Serin kanlılıklarını muhafaza etsinler. Yollara çıkmasınlar, telefonları meşgul etmesinler. Çok fazla hasarlı binamız var”