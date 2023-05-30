AKP'li belediye ihaleyi yandaşa vermek için 40 takla attı. Bu bir AKP'liden AKP'liye kıyak haberidir

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, 27 Nisan’da düzenlediği “2023 yılı il dışı gezi hizmeti alım işi” ihalesini, göstere göstere yandaşa verdi.

İlerihaber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, tüm firmaların teklif verebildiği açık usul ile düzenlenen ihaleye, 3 firma teklifte bulundu. En düşük teklif 4 milyon 55 bin 625 TL olmasına karşılık ihale, 5 milyon 357 bin 250 TL’lik teklifte bulunan AKP Çekmeköy İlçe Teşkilatı üyesi Ensar Taner’in şirketine verildi.



AKP’li belediyeler, yandaşlara verdikleri ballı ihaleler ile sıklıkla gündeme gelse de, İstanbul’da AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin 27 Nisan’da düzenlediği ihale “bu kadar da olmaz” dedirtecek türden…

27 Nisan’da 2023 yılı il dışı kültür gezileri hizmet alım” adı altında düzenlenen ihale, gerekli yeterlilikleri karşılayan tüm şirketlerin teklif verebileceği açık ihale yöntemi ile düzenlendi. İhale dokümanını 6 firma satın alırken 5 firma teklifte bulundu ancak 2’sinin teklifi geçersiz sayıldı.

DAHA DÜŞÜK TEKLİFE RAĞMEN İHALEYİ O KAZANDI

Kamu İhale Bülteni’nde yayınlanan verilere göre ihaleye 3 geçerli teklif verildi. Tekliflerin tutarları ise şu şekilde sıralandı:

4 milyon 55 bin 625 TL

5 milyon 327 bin 250 TL

5 milyon 405 bin 625 TL

Buna karşılık sözleşme, 5 milyon 327 bin 250 TL’lik teklifte bulunan Nun Kurumsal Tedarik Hizmetleri isimli firma ile imzalandı.

ŞİRKETİN SAHİBİ AKP ÇEKMEKÖY TEŞKİLATINDAN ÇIKTI

Ticaret Sicil Gazetesi ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Nun Kurumsal Tedarik Hizmetleri isimli şirketin sahibi AKP Çekmeköy İlçe Teşkilatı üyesi Ensar Taner.

9 Şubat 2021 tarihinde 250 bin TL sermaye ile Nun Kurumsal isimli şirketi kuran Ensar Taner, şirketi kurmasıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen ihaleleri almaya başladı. İLK İHALESİNİ ŞİRKETİNİ KURDUKTAN 13 GÜN SONRA ALDI

İlk ihalesini, şirketini kurduktan sadece 13 gün sonra Çekmeköy Belediyesi’nden alan Taner, bu ihale kapsamında 737 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Taner, aradan daha 1 ay geçmeden 15 Mart 2021’de yine Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği “2021 yılı medikal malzeme alım” ihalesine katıldı. Bu ihaleye katılmak için 6 şirket ihale dokümanını satın alırken, teklif veren şirket sayısı 2’de kaldı. İhale komisyonu, 2 geçerli tekliften birini geçersiz saydı ve 121 bin 550 TL’lik ihale, tek geçerli teklifi veren Ensar Taner’e verildi.

RAKİPLERİNİN TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILIYOR

Dikkat çeken bir diğer önemli ihale ise yine Çekmeköy Belediyesi’nin 20 Aralık 2021’de düzenlediği ihale oldu. “Temizlik, park, refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı için 198 kalem malzeme alımı” adı altında düzenlenen ihalenin ihale dokümanını 8 şirket satın alırken, 2 şirket teklif verdi. İhale komisyonu bu tekliflerden birini bir kez daha geçersiz saydı ve Taner’in şirketi tek geçerli teklifle 1 milyon 272 bin 82 TL karşılığında bu ihaleyi de “kazandı”.



Şirket daha sonra Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün istisna kapsamında düzenlediği iki ayrı ihaleyi toplamda 385 bin 500 TL karşılığında aldı.

2 Aralık 2022 tarihine gelindiğinde ise şirketin değişmez adresi Çekmeköy Belediyesi, bu kez de Türk bayrağı alımı için ihaleye çıktı.

5 şirket ihale dokümanını satın aldı ancak önceki ihalelerde de olduğu gibi bu ihalede de 2 firma teklif verdi. İhale komisyonu bu tekliflerden birini geçersiz saydı ve Taner’in şirketi Nun Kurumsal tam 6 milyon 97 bin 750 TL karşılığında belediye ile el sıkıştı.



2 YILDA 16 MİLYON LİRALIK İHALE KAPTI

Taner’in şirketi 2021 yılından bu yana toplamda 10 ihale kazandı. Bu ihalelerin 7’sini Çekmeköy Belediyesi’nden alırken 3’ünü Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden aldı. 10 ihale kapsamında imzalanan sözleşme bedeli ise tam olarak 16 milyon 774 bin 61 TL olarak karşımıza çıkıyor.