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AKP'li Kadın Kolları Başkanı sitem dolu açıklamayla istifa etti

AKP'li Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:02
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AKP'li Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu

AKP'li Kadın Kolları Başkanı sitem dolu açıklamayla istifa etti
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AKP Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbaş, sosyal medyadan yaptığı sitem dolu açıklamasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV'de yer alan habere göre; AKP Zonguldak İl Teşkilatı, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay sosyal medya hesabından paylaştığı görevden istifa dilekçesinde şunları söyledi:

“9 Eylül 2009 tarihinde çalışmalara başladım partimde 16 Temmuz 2020 tarihinde İl Kadın Kolları Başkanı olarak devam eden görevimde her geçen gün yaşanan olumsuzluklar, bölünmeler ve sorunların çözümü noktasında özverili olarak yaptığım bütün çabalarıma rağmen olumlu bir netice ve yaklaşım alamadığım için ve partimde daha fazla faydalı olamayacağımdan dolayı gönül verdiğim partimin İl Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa ediyorum. Bilginize sunar gereğini yapılmasını arz ederim.” 

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Abbas
19.11.2022 17:17
Kadınların akp ye oy vermesini artık anlamıyorum, eskiden CHP de keremati kendinden olan vardı, şimdi şeker gibi bay Kemal var, ver oyunu insan yerine konasın  
 
daha beter olacaklar
19.11.2022 17:10
bunlar daha başlangıç seçime 2 ay kala patır patır istifalar çığ gibi istifalar gemiyi terkedenler panikle fellik fellik kaçışanları görecez  
 
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