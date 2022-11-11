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  • Sarıgül'ün partisinde istifa depremi. Toplu olarak CHP'ye katıldılar

Sarıgül'ün partisinde istifa depremi. Toplu olarak CHP'ye katıldılar

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Mamak İlçe Başkanlığı yönetimi toplu olarak istifa ederek CHP’ye katıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:57
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TDP Mamak ilçe yönetimi toplu olarak istifa edip CHP'ye katıldı

Sarıgül'ün partisinde istifa depremi. Toplu olarak CHP'ye katıldılar
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Türkiye Değişim Partisi Mamak İlçe başkanlığı yönetimi toplu olarak istifa etti ve CHP’ye katıldı. CHP’ye yeni katılım için bugün Ankara’da, CHP Mamak İlçe Başkanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene; CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Ankara İl Başkan Yardımcıları

Aysun Palalı Köktaş, Veli Şahin, Atila Ilıman; CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Ünal ile CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ve il yönetimi katıldı.

Eski Türkiye Değişim Partisi Mamak İlçe Başkanı Ferhat Tunç’a rozetini, CHP Ankara İl Başkanı Akıllı taktı.

Akıllı, törende yaptığı konuşmada, yeni CHP üyelerine; “Partimize hoş geldiniz, şimdi hep beraber bizim ülkemiz için yapacağımız en önemli şey birlik beraberlik içinde çalışmaktır" dedi.

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Abbas
11.11.2022 19:40
Yahu Kemal beyin olduğu yer bırakılıp, Sarığül, İnce, Yilmaz vs kurduğu partiye gidenler Haram mal peşinde koşanlar, eğer bunu CHP de bekliyorsanız, mümkün değil  
 
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