AKP'li kadın Suriyelileri savundu 'Türkiye'de savaş çıkacak" dedi. Erdoğan kazandı şükürler olsun

İstanbul'da bir sokak röportajında AKP'ye oy verdiğini ve "İyi ki Erdoğan kazandı şükürler olsun diyen hızmalı kadın "Türkiye'de savaş çıkacak. Siz de kaçacaksınız" yorumuna sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

AKP'li kadın Suriyelileri savundu 'Türkiye'de savaş çıkacak" dedi. Erdoğan kazandı şükürler olsun

Sığınmacıların durumu Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Sokak röportajında mikrofon uzatılan ve oyunu AKP'ye verdiğini söyleyen kadın "Görmüyor musun? Kadın geçiyor yani diyor ki Suriyelileri konuşturuyorlar. Öyle değil aslında iyi ki Tayyip kazandı. Siz düşünün burada bir savaş çıkarsa ne olur? Siz de kaçarsınız yani. Biz buraya gelmişiz kimsenin maaşını almıyoruz. Biz kendimiz çalışıyoruz" dedi.

Kadının anlattıklarına kulak misafiri olan ve ona yanıt veren kişinin sözleri röportaj yapan kadını sinirlendirdi. Kadın "Yanlış konuşuyorsunuz. Kendimiz çalışıyoruz kendimiz kazanıyoruz. Hayır öyle değil. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Burada da savaş çıkacak. Hayır öyle bir şey yok. Bir bayan burada savaşabilir mi. Hayır hiç kimse savaşamaz yalan. Yalan. İyi ki Tayyip kazanmış çok şükürler olsun" dedi.

Kadının röportajını dinleyen 2 genç kadından biri Suriyelileri öven kadının konuşmasına yorum yaptı. "Sizin oyunuz sayesinde Tayyip kazandı" diyen genç kadına muhabir "Sen oyunu kime verdin" sorusunu yöneltti.

Genç kadın "Tayyip'e" diyerek gülmeye başladı. Muhabirin "Senin oyun da kazandırdı" yorumuyla tekrar mikrofana "Evet" dedikten sonra "Niye Suriyelileri alıyorlar" sorunusunu yöneltti.

Muhabirin "Niye oy verdin" demesiyle "Niye Suriyelileri alıyorlar. Ben veririm kardeşim onlar niye veriyor. Gitsinler kendi ülkelerinde versinler" dedi.

Muhabirin "Vatandaş oldukları için oy veriyorlar. Onlara kim verdi vatandaşlığı" şeklindeki soruya genç kadın bu kez "Kemalin de kazanmasını isterdim. Mecbur olduğum için verdim Tayyip'e" dedi.

Muhabirin "Niye" sorusuna ise "Kemal Kılıçdaroğlu kazanmasın diye" diyerek gülmeye başladı. Video da bu görüntülerle son buldu.

Sosyal medya kullanıcıları kadınları büyük tepki gösterdi. İşte bunlardan bir kaçı:

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