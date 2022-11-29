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  • Abdulkadir Selvi'den akla ziyan Esad ile görüşme yazısı. Durumu kurtarmak isterken açık verdi

Abdulkadir Selvi'den akla ziyan Esad ile görüşme yazısı. Durumu kurtarmak isterken açık verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın yumuşamasına karşılık Esad'ın görüşme meselesini yokuşa sürmesine bir kılıf buldu. Selvi, Esad'ın Erdoğan ile görüşmeye kendini hazır hissetmediğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:38
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Durumu kurtarmak isterken açık verdi. Abdulkadir Selvi'den akla ziyan Esad ile görüşme yazısı

Abdulkadir Selvi'den akla ziyan Esad ile görüşme yazısı. Durumu kurtarmak isterken açık verdi
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Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi şartları zorladı öyle bir Esad tahlilinde bulundu ki kılıf uydurdu. "Esad Erdoğanla görüşmeye kendini hazır hissetmiyormuş".  Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir zaman içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında olası Erdoğan-Esad görüşmesi hakkında şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç kez Esed’le de görüşebileceğini açıklamıştı. İki lideri bir araya getirmek için arka kapı diplomasisi yürütülüyor. Sanıyorum uzun olmayan bir süreç içinde bu görüşme gerçekleşecek. Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz” diyerek diyalog kapısını açık tuttu.”

Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaten bir süredir Esed’le görüşebileceğini ifade ediyor: Görüşme öncesinde bazı başlıklar müzakere ediliyor. Ama bu arada Esed’in bazı zorlukları olduğu anlaşılıyor. Bunun başında da Esed’in Erdoğan’la görüşmeye kendisini hazır hissetmemesi geliyor” şeklindeki iddiasını dile getirdi.

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Mehmet Tok
29.11.2022 09:56
Bu adamı bizim şirkete alsalar yapabileceği iş şerefli bir çaycılık olur.  
 
cafer CANBAY
29.11.2022 09:56
Selci Dilin aşınmadımı Ayakabı tabanı yalarken yeter çizinde dur zaman gelir kıvırsan son sözümü bir yıl sonra bu zaman söylerim  
 
Bizimki coktan razı
29.11.2022 09:53
Esad naz yapıyor yani. Yapilirmi dünya liderin naz, caz. Hadsiz işte  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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