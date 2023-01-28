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  • AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?

AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, sıvası dökük bir evde yaşayan aileye yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Fakir ailenin gözleri Metiner'in üzerindeki monttaydı. Vatandaşa şükretme nutukları atanların kendilerine Prada montları layık görmesi tepki çekti. Bir Prada mont kaç para biliyor musunuz?

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:13
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AKP'li Metiner'den sıvası dökük eve Prada'lı ziyaret

AKP'li Mehmet Metiner sıvası dökük evdeki aileyi Prada montuyla ziyaret etti. Bir Prada mont ne kadar?
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Mersin'e giden AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Şırnaklı ailenin sıvası dökük evini ziyaret etti. Metiner, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda Metiner,'in üzerindeki Prada marka mont dikkatlerden kaçmadı.

Metiner ziyaretin fotoğraflarını şu not ile paylaştı:

“Mersin…

Şırnaklı bir aile…

3 erkek evladının en büyüğü…

Onların ayrılırken sevincine tanık olmak mutlulukların en büyüğü

Sahip çıkmazsanız, şikayete hakkınız olmaz…

Hükümetimiz gereğini yapıyor lakin bizler yüreğimizle sahiplenmeliyiz dostlar…”

Metiner'in fotoğrafları sosyal medyada da tepki çekti. 

Prada’nın şişme montlarının fiyatı, 2 ile 3 bin dolar arasında değişiyor.

Yani 37 bin 600 TL ile 56 bin 400 TL arasında…

Metiner’in giydiği Prada marka şişme mont modeli, Prada’nın Türkiye sayfasında yer alıyrken Metiner gelen tepkilere yine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

METİNER, KENDİSİNİ SAVUNURKEN ARKADAŞINI İHBAR ETTİ

Metiner tepkilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üstümdeki Prada mont, dernek yöneticisi arkadaşımın ürettiği replika mont. Orijinal değil. Yerli montlardan daha ucuz. İsteyene de ucuzundan temin edebilirim. O yoksul evlatlarımıza dağıttığım montlar da aynı firmadan montlar. Hepsi de markalı ama replika."

Metiner montun ucuz olduğu iddiası ile yaptığı açıklamada aslında "dernek yöneticisi" dediği arkadaşını da ihbar etmiş oldu. Çünkü imitasyon kullanmanın bir suç olduğuna dair alınan bir karar olmamakla beraber; taklit mal üretmek, satmak, ithal ve ihraç etmenin cezası bulunuyor. Bu suçları yapmanın 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Kanunda tüketiciler için ise herhangi bir yaptırım öngörülmezken, üretici yani Metiner'in arkadaşı için 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

 

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Viktor
28.01.2023 17:04
Neler yazmak istiyorum ama yeni internet kanunu izin vermiyor. Allah Teâlâ ya havale ediyorum.  
 
Yörükoğlu
28.01.2023 16:57
Hiç bir niteliği özelliği yeteneği olmayan bir insan memlekete ahkam kesiyor.  
 
Yurtsever Devrimci
28.01.2023 16:48
Arabın yağı çok olunca orasına burasına sürermiş, bu sonradan görme yandaş takımıda onu yapıyor ama halk yoksulluk sınırının altında yaşıyor umurları değil.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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