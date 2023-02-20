AKP'li Belediye Başkanı 84.500 TL’lik Prada marka montu ile deprem bölgesinde çadırları ziyaret etti

Bir Prada vakası daha yaşandı. Sakarya’nın Serdivan ilçesi Belediye Başkanı Yusuf Alemdar depremzedelerin yanın giderken giydiği 84 bin liralık montuyla gündem oldu.

Alemdr belediyenin Kahramanmaraş’ta kurduğu çadır kent ile ilgili bilgi almak için bölgeye gitti. Fakat Alemdar’ın ziyaretinden çok yeterli kıyafetleri olmayan depremzedelerin yanına giderken giydiği Prada marka mont konuşuldu.

Alemdar’ın giydiği montun aynısı Prada’nın Türkiye sayfasında yer alıyor.

Sosyal medyada gündem olan montun fiyatının 84 bin lira olduğu anlaşıldı.

Ziyareti Twitter hesabından duyuran Alemdar, “Bölgede bulunan Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek'e Kahramanmaraş'ta kurduğumuz çadır kentle ilgili bilgi verdik. El ele, gönül gönüle vererek, birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde bu büyük felaketin yaralarını saracağız” mesajını paylaştı.

AKP'Lİ MEHMET METİNER SIVASI DÖKÜK EVDEKİ AİLEYİ PRADA MONTUYLA ZİYARET ETMİŞTİ

Daha önce de AKP'li Mehmet Metiner yoksul bir ailenin yanına giderken Prada marka mont giymiş, Metiner daha sonra montun sahte olduğunu açıklamıştı.

Prada’nın şişme montlarının fiyatı, 2 ile 3 bin dolar arasında değişiyor. Yani 37 bin 600 TL ile 56 bin 400 TL arasında… Metiner’in giydiği Prada marka şişme mont modeli, Prada’nın Türkiye sayfasında yer alıyrken Metiner gelen tepkilere yine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Metiner tepkilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üstümdeki Prada mont, dernek yöneticisi arkadaşımın ürettiği replika mont. Orijinal değil. Yerli montlardan daha ucuz. İsteyene de ucuzundan temin edebilirim. O yoksul evlatlarımıza dağıttığım montlar da aynı firmadan montlar. Hepsi de markalı ama replika."