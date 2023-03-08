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  • AKP içinde olup biteni açıkladı. Kendini AKP'nin değişmez ismi sanan Mehmet Metiner'de panik başladı

AKP içinde olup biteni açıkladı. Kendini AKP'nin değişmez ismi sanan Mehmet Metiner'de panik başladı

AKP’li Mehmet Metiner, partisine yaptığı uyarıda, "Kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:05
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AKP içinde olup biteni açıkladı

AKP içinde olup biteni açıkladı. Kendini AKP'nin değişmez ismi sanan Mehmet Metiner'de panik başladı
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Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Millet İttifakı'nın ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"SADÂKATLERİ MAKAMLARA BAĞLI OLANLAR..."
"AK Parti yaşanmışlıklardan ders çıkartıp adam seçme kriterlerini değiştirmezse, kendisine ihanet edenlerin benzerleriyle yol yürümeye kalkışırsa, akıbet hayrolmaz" diyen Metiner, şöyle devam etti:

"Unutulmasın ki sadakatları makamlara bağlı olanlar, makam için her şeyi yaparlar. Geçmişte Erdoğan liderliğindeki AK Parti çatısı katında beraber mücadele ettiğimiz kimi zevatın bugün TV ekranlarında Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu’nun arkasında nasıl saf tuttuklarını gördüğümde, içimden, inşaallah yeni dönemde benzerleri tercih edilmez diye dua ettim."


 

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