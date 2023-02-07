Depremzedeler yaşadıklarını anlattı. Bu kadar uzun süren deprem yaşamadım

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan depremlerin ardından, bölgede sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken diğer yandan depremin yaralar sarılmaya çalışıyor.

Türk Hava Yolları(THY) ve Pegasus Hava Yolları’nın deprem bölgesi çıkışlı uçuşların ücretiz hale getirmesiyle İstanbul ağırlıklı dönüşler başladı.

Özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin hissedildiği Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman’dan İstanbul’a dönüş yapan depremzedeler yaşadıkları o anları anlattı.

Depreme uykuda yakalandığını anlatan Murat Damsak, ”Deprem anında evde uykuda yakalandık. Çok kötüydü bu kadar uzun süren deprem yaşamadım. Bu sefer öleceğiz kesin dedim artık binanın yıkılmasını beklemeye başladım. Çok şükür yıkılmadı” dedi.

"ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN"

Adana’dan gelen bir vatandaş, “Herkes panik içerisinde telaş korku içerisinde ama Adana haricinde Hatay ve Kahramanmaraş bu yerler daha felaket durumda Allah herkesin yardımcısı olsun. Yardımlar bir an önce inşallah ulaşır.

Merkez üssü olduğu için diğer bölgeler tabi daha önemli onlar daha felaket hissetmiştir. Depremin ardından dışarda bekledik deprem alanları var park alanlarında bekledik depremin geçmesini bekledik. Zaten evimize döndük çok şükür” diye konuştu.

"YİYECEK İÇECEK SIKINTISI VARDI"

Depreme uykuda yakalandık diyen Murat Damsak, ”Bizim geldiğimiz Gaziantep’te olmasa da çevre illerde etki çok büyük özellikle çevre yolları kapalı bazı yollar kırılmış çatlamış arabayla gidemedik.

Gaziantep yine çevre illere göre biraz daha iyi durumda. Malatya veya Kahramanmaraş’a göre insanlar dışardalar zor durumdalar. Yiyecek içecek sıkıntısı vardı. Fırınlar kapalıydı bazı okullarda çok kalabalık olmaya başladı. AFAD geldi, çorba falan dağıtıldı.

Sağ olsunlar ama yine de dışarda yatmak zorunda kaldık. 4 kişi iki çocuk var eşim ve ben varız arabada zor oluyordu bu yüzden İstanbul’a gelmek zorunda kaldık.

Deprem anında evde uykuda yakalandık. Çok kötüydü bu kadar uzun üren deprem yaşamadım. Bu sefer öleceğiz kesin dedim artık binanın yıkılmasını beklemeye başladım. Çok şükür yıkılmadı” ifadelerini kullandı. (İHA)