AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'

25. ve 26. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, yardım için deprem bölgesine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere hakaret ederek üzerilerine yürüdü.



İmamoğlu’na “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” diyen Reyhanlıoğlu, hızını alamadı ve İmamoğlu ile birlikte gelen yardım arabalarına yöneldi.



BOŞ ARABALARA "DAYILANDI"

Burada da hakaretlerine devam eden eski AKP milletvekili, yanındaki kişinin “Abla bu arabalar boş, içinde kimse yok” uyarılarına rağmen hakaretlerini sürdürdü.



İçinde insan olmayan arabalara “dayılanan” AKP’li Reyhanlıoğlu’nun bu tepkisine çevredekiler anlam veremedi.







İmamoğlu ise o esnada çevresindekileri sakinleştirip Reyhanlıoğlu'na "Sen normal değilsin." demekle yetindi.







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