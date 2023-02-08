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  • AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'

AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'

Yardım için deprem bölgesinde bulunan İmamoğlu ve heyetine “İngiliz uşağı defol” diyen AKP’li Nursel Reyhanlıoğlu’nun İBB başkanının heyetindeki boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 20:18
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AKP'li eski vekil boş arabalara dayılandı

AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
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25. ve 26. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, yardım için deprem bölgesine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere hakaret ederek üzerilerine yürüdü.

İmamoğlu’na “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” diyen Reyhanlıoğlu, hızını alamadı ve İmamoğlu ile birlikte gelen yardım arabalarına yöneldi.

BOŞ ARABALARA "DAYILANDI"
Burada da hakaretlerine devam eden eski AKP milletvekili, yanındaki kişinin “Abla bu arabalar boş, içinde kimse yok” uyarılarına rağmen hakaretlerini sürdürdü.

İçinde insan olmayan arabalara “dayılanan” AKP’li Reyhanlıoğlu’nun bu tepkisine çevredekiler anlam veremedi.



İmamoğlu ise o esnada çevresindekileri sakinleştirip Reyhanlıoğlu'na "Sen normal değilsin." demekle yetindi.


 

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MİKO
8.02.2023 21:04
Dara düşmüş insanlara yardım etmek ilahi haktır. Bu hakkı engellemek için insanın vicdan ve akıl fukarası olması lazım.  
 
Halk
8.02.2023 21:00
Çok ayıp ettin nursel o imar yasalarını onlar mi çıkardı yazıklar olsun  
 
Alper
8.02.2023 20:54
İmamoğlu bir cevap verse depremi unutup mağduriyet yaratırlar.kadina ne dedi diye yandaşlar.benim bile sinirlerim bozuldu ekranı kiracaktim kadını görünce.iyi dayandı Ekrem baskan  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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