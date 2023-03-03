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Ölümcül rant ilişkisi. İşte on binlerce insanımızı enkazda bırakan sistem

Yaşanan depremlerde yıkılan binaların siyaset-belediye-müteahhit üçgeninden ne kadar etkilendiği tartışılırken, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden gelen bir düğün görüntüsü iç içe geçmiş bu çarpık ilişkileri gözler önüne seriyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:11
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On binlerce insanımızı enkaz altında bırakan sistem

Ölümcül rant ilişkisi. İşte on binlerce insanımızı enkazda bırakan sistem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına göre Gaziantep'te, Nurdağı depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Son tespitlere göre Nurdağı'nda 1743 bina yıkıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.

Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde aranan CCK isimli firma sahibi Yunus Kaya Mersin'de yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Timur Soykan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı 3.5 yıl öncesine ait görüntüler siyaset-belediye-müteahhit üçgeninde yaşanan kirli ilişkileri adeta kanıtlar nitelikte.

HALAYDA BİR ARAYA GELDİLER

2019 yılına ait düğün görüntülerde, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım’ın oğlunun düğünü yapılıyor. Düğünden aktarılan halay görüntülerinde halayın başında tutuklanan Nurdağı Belediyesi’nin meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı, müteahhit Yunus Kaya yer alırken bir diğer isim ise AKP eski milletvekili Şamil Tayyar da var. Halayda bulunan bir diğer isim Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak. Video ilerledikten sonra yıkılan Nurdağı Otel’in sahibi Mustafa Gökkaya’da görülüyor.

SİYASET-BELEDİYE-MÜTEAHHİT ÜÇGENİ

Aralarındaki ilişkilerden de bahsedilen videodaki iddialara göre ise, Yunus Kaya siyasi bağlantılarla 10 yılda zenginleşti. Devletten 56.5 milyon TL’lik ihale aldı. Yaptığı binalarda 300’den fazla insanın ölümüne sebep oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırımla ilgili iddiada ise Yıldırım’ın ilçedeki taşıma ihalelerini Yunus Kaya’ya verdiği ve bunun karşılığında da daire aldığı var. Kaya hakkında yapılan ihbar mektuplarına karşılık olarak ise ‘arkamda Şamil Tayyar var’ dediği iddiası söyleniyor. Şamil Tayyarla ilgili iddialarda ise Gaziantep’teki ölümcül rantı yönettiği, Yunus Kaya’yla da yakın ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Ökkeş Kaya’nın ise Şamil Tayyar’ın adamı ve Yunus Kaya’nın ortağı olduğu iddia ediliyor.

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