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AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı

Haziran ayında AKP'den istifa eden Ankara Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Ömer Ünnü CHP’ye geçti. Ünnü’nün rozetini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:31
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AKP'li Ömer Ünnü partisinden istifa edip CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
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Geçtiğimiz haziran ayında AKP’den istifa eden Ankara Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Ömer Ünnü, CHP'ye geçti. Ünnü’nün rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde taktı.

Haziran 2022’de "AK Parti’de liyakat kalmadı" diyerek istifa eden AKP Çamlıdere Belediye Meclis Grup Başkanvekili Ömer Ünnü, sekiz muhtarla birlikte bugün CHP’ye üye oldu.

CHP’ye geçen Ömer Ünnü, CHP Ankara İl Başkanlığı’na başdanışman olarak görevlendirildi.



AKP'DE BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI
Ünnü; 2014-2019 yılları arası AKP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis üyesi, 2014-2015 yılları arası AKP İlçe Yönetim Kurulu üyesi, 2014-2016 yılları arası AKP Üst Kurul delegesi, 2014-2017 yılları arası Çamlıdere Grup Başkanvekilliği yapmıştı.

"AKP'DE KALMANIN FAYDASI OLMAYACAĞINI GÖRDÜM"
13 Haziran'da istifa eden Ömer Ünnü'nün istifa açıklaması ise şöyleydi:

"AK Parti'de belediye meclis üyeliği, grup başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği ve parti üst kurul delegeliği yaptım. Bu süreçte iyi işler yaptım. Ve bunu AK Partili arkadaşlar bile söylüyor. AK Parti'de kalmanın faydası olmayacağını gördüm.

Bazı şeyler söylersem birilerini kırar ve üzerim. Benim ayrılma gerekçelerimden birisi kadro kalitesinde düşme oldu. Her sene daha da düştü bunun en büyük nedeni liyakat ve vefadan uzaklaşılmasıydı. Gidenlerin yerine gelenler son derece ehli olmayan kişilerdi. Ehli olmayan insanlar sonucu kötü yönetim oldu."

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Farkındamısın
28.10.2022 09:57
Kılıçdaroğlu bir tek Ataturkcu ,Cumhuriyet in yılmaz bekçileri olan gerçek chp liye ROZET takamadı. Geri kalan bütün yamanmacilara rozet taktı  
 
Menderes YILDIRIM
28.10.2022 09:56
Abdullah GÜL ve Ekibi başta olmak üzere, AKP yi birlikte kurduğu, sonra KAPI DIŞARI edilenleri 2023 tarihini bekliyorlar. GÖRÜNTÜ O Yönde. Tayyip bey de biliyor ve bu nedenle 2023 de ADAY OLMAYACAK.  
 
Aybuke
28.10.2022 09:54
Ben olsam almam eskiden akp li yada fetöcü olanları ilkesel olarak almam sırf oy için halkın güvenini kırmayın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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