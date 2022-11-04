Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor

AKP'den haziran ayı içerisinde istifa eden Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi bağımsız meclis üyesi Cevat Yanar, CHP ilçe binasında düzenlenen törenle partiye katıldı.

Yanar’ın rozetini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan birlikte taktı. CHP’nin Döşemealtı Belediyesi’nde meclis üyesi sandalye sayısı 11’e yükseldi.

HAKARETLERE MARUZ KALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Meclis üyesi Cevat Yanar 6 Haziran 2022 tarihinde, "Grup içerisinde mevzuata uygun olmayan kararların alınması, grubun mecliste temsil hakkını savunmasında yalnız bırakılması ve hakaret dolu sözlere maruz kalmasını" gerekçe göstererek istifa etmiş ve bağımsız olarak meclis üyeliği yapmaya başlamıştı.

BELEDİYEDE YENİ GÖREV

Dün CHP Döşemealtı ilçe binasında düzenlenen törenle CHP'ye katılımını sağlayan imzayı atan Yanar, aynı zamanda Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcılığı'na getirildi.