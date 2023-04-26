Eski doktoru Turhan Çömez’den Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklama

Dün akşam canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili eski doktoru Turhan Çömez’den dikkat çeken açıklamalar geldi...

Eski doktoru Turhan Çömez’den Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklama

Dün akşam canlı yayında katıldığı programda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan programı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Erdoğan, ayrıca miting ve açılışları iptal ederek dinlenmeye çekildi.

Bir dönem Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan eski doktoru Turhan Çömez’den Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

“AKSİ TAKDİRDE SORUN YAŞAYABİLİR…”

Sözcü TV’ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Her ne kadar bana doktor müsveddesi dese de bir hekim olarak ona tavsiyem dinlenmesi ve beslenmesine dikkat etmesi. Aksi takdirde ikinci bir sorun yaşaması muhtemel.” dedi…

“Ne kadar güçlü bir karakter olursanız olun bilimle çatışmak doğru değil” diyen Çömez şunları söyledi:

“ Sayın cumhurbaşkanının bir yorgunluğu söz konusu. Bu yorgunlukla beraber ağır tempoda çalışmak, sağlıkla ilgili büyük sıkıntılar getirir. Dinlenmesi doğru olur. Yakınlarındaki hekim arkadaşlar ne öneriyor bilmiyorum kendisine. Her ne kadar bana doktor müsveddesi dese de bir hekim olarak ona tavsiyem dinlenmesi ve beslenmesine dikkat etmesi. Aksi takdirde ikinci bir sorun yaşaması muhtemel.”

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