Rusya'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Editör: Oğuz OK



Önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan peş peşe iddialar yayıldı.



Dün akşam yayılan iddialarda Erdoğan’ın zehirlendiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de akşam 22:00 sularında Kremlin Sarayı’na acil bir şekilde gittiği öne sürülmüştü.



"BİLGİMİZ YOK"

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde bir telefon görüşmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Erdoğan'ın bahsedilen sağlık problemleri ile ilgili bir bilgimiz yok." denildi.

ERDOĞAN VE PUTIN'DEN SANAL AÇILIŞ

Mersin mitingini erteleyen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralı’nın açılışına ise online olarak katılacağını duyurmuştu. Akkuyu Nükleer Santralı, Rus devlet şirketi Rosatom tarafından inşa edilmişti. Peskov telefon görüşmesinden sonra açılışa Putin ve Erdoğan’ın sanal olarak katılacağını söyledi.



Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin dün gece sosyal medyada ortaya atılan iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.