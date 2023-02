Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması. Canlı yayında İlker Karagöz'e söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Ekonomik ve siyasi gündeme ilişkin pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isminin masaya gelmesi durumunda itiraz etmeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "İsmim üzerinde bir mutabakat olursa benim itiraz etmeye hakkım yok. Zaten diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın hazırladığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Her şey burada yok bu bir ortak mutabakat metni, altı liderin evet biz bunu yapacağız dediği bir metin" diye konuştu. İktidarın metnin "dışarıdan yazdırıldığı" iddilarını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Tek kelimesi değil. Hangisi dışarıdan alındı. Çiftçiye ektiği ürünün karşılığını vermek dışarıdan talimat almak demek mi" dedi.

"MEMLEKET ELDEN GİTMİŞ, A PARTİSİ, B PARTİSİ DİYE Mİ TARTIŞACAĞIZ?"

Kılıçdaroğlu seçimden sonra 6'lı Masa'nın nasıl çalışacağına ilişkin soruya "Şimdi nasıl çalışıyorsak seçimden sonra yine öyle çalışacağız. Planlı, programlı çalıştık, her liderin kendi ekibi vardı onlar çalıştı. Akademik dünyadan, iş dünyasından katkı sunanlar oldu ve bir araya gelerek ortak metinler oluşturdu. Önemli olan şu, devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Sorun mu var, oturacağız, konuşacağız. Altı lider işin felsefesini oluşturacak. Bu işin oyu ve partisi yoktur. Sorun Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaktır. Çürüyen bir yapıyı adalet ve ahlak üzerine yeniden inşa etmektir. Memleket elden gitmiş, A Partisi, B Partisi diye mi tartışacağız?" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"(Erdoğan'ın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne eleştirileri) Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Sayın Erdoğan’ı dinlediğinizde ‘Şurası doğrudur’ diyebilirdi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Her şey burada yok bu bir ortak mutabakat metni, altı liderin evet biz bunu yapacağız dediği bir metin. Burada neyi öngörüyoruz? Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalamasını, üniversitelerin özerkliğini, adaleti, hukuku öngörüyoruz. Türkiye’de bir kez daha yolsuzluk olmasın diye bizim parlamentoda yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz. Ele aldığımızda meseli yolsuzluklar konusunda gelir dağılımı istihdam yaratma konusunda üreticilerin üretmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var. Eksiğimiz olabilir elbette. Onları da saygıyla karşılarız. Hayat dediğiniz durağan değildir her değişim yeni krizler yaratabilir. Önemli olan bir araya gelip sorunları çözelim demek. Devleti bir kişiye teslime derseniz bunu bir kişi yapamaz. Cumhur İttifakı’nın böyle bir çalışması var mı? Bir masa etrafında Türkiye’nin sorunlarını tartıştılar mı? Tam tersine Millet İttifakı’nı nasıl dağıtırız diye. Biz ne yaptık. Gayet sakin bir araya geldik bir program yaptık.

"YATIRIMLARI NEDEN YOK ETMEK İSTEYEYİM?"

Damat (Selçuk Bayraktar) İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini! Tank-palet fabrikasını kime verdile? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim? Ya Allah aşkına bunların tarım bakanı Fransa’ya gidip Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alan bu değil mi?

"SAYIŞTAY'A GİDECEĞİM"

Gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Uzmanlar bir rapor hazırladı. Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının hiç edildiğini biliyoruz. Bütçenin denetlendiği kurum Sayıştay. Bu kurum 85 milyonun hassasiyetini dikkate alması lazım. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyen kurum Sayıştay’dır. Sayıştay’ın raporlarında 418 milyar doların nasıl harcandığını görmemiz lazım. Bizim elimizdeki raporlarla karşılaştıracağız. İktidar rahatsız olduğu için raporlar makaslanıyor. 14 Mayıs’tan sonra yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. 418 milyar dolar 85 milyar vatandaşımızın parasıdır. Kul hakkı yendiyse onu takip etmek zorundayız. Ben tek başıma bulmayacağım o işin uzmanları bulacak. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alıp bu ülkenin parasını kasaya koyacağız.

"DURUM VE HASAR TESPİT KOMİSYONU KURACAĞIZ"

Bütün bu kurumların başına liyakatli olanı getireceğiz. Durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Rakamların doğru dürüst bilinmediği bir Türkiye gerçeği var. Bürokratlar görevlendirilecek ve bize gerçek bir Türkiye rakamı verin diyeceğiz. Veriler olmadan kararlar alamazsınız. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Devlette liyakat vardır, siyasette yoktur. Ekonomide de adalet olmalı. Adaletin toplumun her alanında olmalı bizim de hedefimiz bu zaten.

Ne gücü var bu parlamentonun? AK Partili vekiller ellerini kaldırıp indiriyor. Yanlışı görüyorlar ama bir dönem daha milletvekili olmak için böyle yapıyorlar. TMSF, Canikli ile ilişki kurduktan sonra oradaki yolsuzluklar ne savcı tarafından soruşturulabilir, ne mahkemede kovuşturulabilir. Böyle kanun çıkardılar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Siz rüşvet soruşturulmasın diye kanun çıkaran siyesi partiye nasıl oy veriyorsunuz? İlkokula giden çocuk bile bu kadarı olmaz der. Soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla.

AYM BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN'A TEBRİK

AYM’ye gittik buradan çağrı yapıyorum, sayın başkanı da yürekten kutlayalım. Rakip dediğiniz kim? İrfan Fidan... İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı yaptı kimin talimatlarını yaptı Erdoğan’ın Yargıtay’dan yıldırım hızıyla AYM’ye çıktı. Bu olmaz. Bu yargıyı zedeler. Ayıp olan ne? Onun yaptığı ayıp değil o zaten bütün duvarları yıkmış vaziyette, beni asıl yaralayan Yargıtay’ın o kişiyi seçmiş olmasıdır. 100 kusür yıllık bir kurum Yargıtay. Gelecekleri örfü olmadı gereken bir kurum bir talimatla alıyor bir kişiyi Yargıtay’da bir kararın altına imza atmadan bu beyefendiyi atıyorlar. Niye atıyorlar? Kendi talimatlarını yerine getirecek hakim bulmak için. Yargı kirlenirse ve yargı görevini yapmazsa devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Türkiye’nin geldiği noktalardan biri de budur. Bürokrasinin bu kadar çürüdüğünü bizim tarihimizde hiç görmemiştik. Ben o zatın yemin törenine de katılmadım.

Erzurum’da insanlar insanlar eksi beş derecede et kuyruğunda. O havza özel ekonomi bölgesi ilan edilecek. Burası canlı hayvan et ürünleri konusunda orta doğu ve Kafkasların en büyüğü olacak. Et üretiminde bereketli bir coğrafya insanların eksi bilmem kaç derecede gidip et kuyruğuna girmesine enden olursa bir sorunumuz var demektir. Bugüne kadar hep AK Partiye poy verdiler, yeter desinler artık.

İnsanlar bu işin içinden iktidarı değiştirerek çıkabilir. Türkiye savruluyor. Bakanla ne yapıyorlar. Vatandaşa verdiğiniz istikbal eksi derecelerde et kuyruğuna gir diyor. Hayatın gerçeğini görmüyorlar. Hayatın gerçeğini bu et kuyruğuna girenler görüyor. Havuz medyası kamu kurumlarının verdikleri ilanlarla besleniyorlar. Bunların tirajları da göstermelik. Söyledim gerçek tirajları çıkarın ortaya. Namuslu bir denetim komisyonu gelsin baksın bu gazetelerin tirajlarına. Ona göre BİK’ten ilan alsınlar.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

(Olası cumhurbaşkanı adaylığı) Mutabakat olması lazım. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu."