Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yaklaşırken son anket sonuçları da merakla takip ediliyor...

ORC Araştırma 6 ilin seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada aralarında Cumhur İttifakı’nın kalesi sayılabilecek illerin oylarındaki düşüş dikkat çekti.

İşte o iller ve anket sonuçları:

ANKARA

24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında Ankara'da 2680 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonucuna göre; Ankara'da Cumhur İttifakı %37,6, Millet İttifakı %53,4 oy alıyor.

BURSA

22-28 Ocak tarihleri arasında 2 bin 450 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 39,4 oy alırken altılı masayı oluşturan Millet İttifakı yüzde 49,6 oy aldı.

KONYA

20-25 Ocak tarihleri arasında 1670 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada Cumhur İttifakı toplam yüzde 48,9 oranında destek görürken Millet İttifakı yüzde 47,2'de kaldı.

RİZE

Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Rize'de yapılan araştırma 24-28 Ocak tarihleri arasında 980 kişiyle yüz yüze yapıldı. Cumhur İttifakı yüzde 52,6 oranında destek alarak, yüzde 45,1 alan Millet İttifakı'nı geride bıraktı.

ANTALYA

ORC'nin Antalya'da yaptığı araştırma sonuçlarının verileri dikkat çekti. Anket 21-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 320 kişiyle yapıldı. Ciddi bir farkın görüldüğü sonuçlarda, Cumhur İttifakı yüzde 28,6 destek görürken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 61,7 olarak açıklandı...

KOCAELİ

25 -29 Ocak tarihleri arasında 1780 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde Millet İttifakı yüzde 49,3 oy olarak, yüzde 39,6 destek gören Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.