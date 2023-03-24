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AKP’li Metiner Erdoğan’a kötü haberi verdi: Reis’e ölümüne bağlı insanların bile tercihleri gözle görülür biçimde farklılaştı

AKP’li eski milletvekili Mehmet Metiner “Reis’e ölümüne bağlı insanların bile tercihleri gözle görülür biçimde farklılaşmış görünüyor” dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:15
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AKP’li Metiner Erdoğan’a kötü haberi verdi

AKP’li Metiner Erdoğan’a kötü haberi verdi: Reis’e ölümüne bağlı insanların bile tercihleri gözle görülür biçimde farklılaştı
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Eski AKP’li milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Meitner’den Erdoğan’a kötü haber geldi. Metiner, Erdoğan ve AKP arasındaki oy makasının açıldığına dikkat çekerek, “Seçmen tercihleri farklılaştı. Reis’e ölümüne bağlı insanların bile tercihleri gözle görülür biçimde farklılaşmış görünüyor” ifadelerini kullandı.

Metiner’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Reis’in aldığı oy, genel başkanı ve lideri olduğu AK Parti’den kat kat fazla ise ortada bir sorun var demektir. Millet, Reis adına siyaset yapan aktörlerden kahir ekseriyetle memnun değil. Teşkilatlar büyük ölçüde Reis’i ve misyonunu temsil ve taşıma noktasında yetersiz. O yüzden yereldeki aktörler ile millet arasındaki mesafe giderek açılıyor. Milletin istemediği isimlerin teşkilatların başına getirilmesi ve milletin hoşnut olmadığı isimlerin her seferinde vekil olarak dayatılması, büyük bir öfke birikimine sebebiyet vermiş durumda. Sahadan yükselen bu sesi iletmek mecburiyetindeyiz. Acı da olsa gerçeği demek zorundayız. Milletten iletilmesi ricasıyla bize söylenenleri iletmezsek, kişisel ikbal duygusuyla hareket edip milletin sesine duyarsız kalırsak, büyük bir vebal altına girmiş oluruz. Dikkate alınır alınmaz o ayrı bir konu. Bize düşen açık yüreklilikle hem sahada gördüklerimizi duyduklarımızı iletmek hem de emek verdiğimiz partimize bu kritik süreçte acizane tavsiyelerde bulunmaktır."

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