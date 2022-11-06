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AKP’li vekili eleştiren muhabir işinden oldu!

AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ı sosyal medya hesaplarından eleştiren gazeteci Okan Çalışkan, AKP’li vekilin şikayeti üzerine, TRT’deki serbest muhabirlik görevine son verildiğini ileri sürdü.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:16
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AKP’li vekili eleştiren muhabir işinden oldu! TRT görevine son verdi

AKP’li vekili eleştiren muhabir işinden oldu!
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BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, Okan Çalışkan son aylarda bazı köşe yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında, AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın "Tarsuslu olmasına rağmen Tarsus’a gelmediği, Tarsus kamuoyunda tanınmadığı, başta yol sorunu olmak üzere yörenin birçok sorununa duyarsız kaldığını" ileri süren yazılar kaleme aldı.


TRT'YE ŞİKAYET ETTİ
Çalışkan’ın iddiasına göre bu yazılardan rahatsız olan Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Okan Çalışkan’ı serbest muhabiri olduğu TRT’ye şikayet etti. Bu şikayetin ardından TRT Bölge Müdürü Okan Çalışkan’ı telefonla arayarak “Beni Ankara'dan aradılar. Sebebini bilmiyorum ama size söylemek bana düştü. Artık sizinle devam etmeyeceğiz” dedi.


SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Uzun süredir Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanlığı'nı yürüten gazeteci Çalışkan, yerel gazete ve televizyonlardaki faaliyetlerinin yanı sıra TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nün serbest muhabirliğini de 7 yıldır sürdürüyordu.
Yaşananları Facebook hesabından kamuoyuna duyuran Çalışkan, “Ejnebi Ali istedi, TRT ile yollarım ayrıldı” başlıklı bir de yazı yazdı.

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Yurttas
6.11.2022 12:22
Despot partici ulkeyi ele geçirmiş darbe yapmış statükocu bu partiden ulkemizi kurtaramassak çok daha büyük acılar çekeceğiz.  
 
Mustafa Kökkılıç
6.11.2022 12:20
Yarası olan gocunur. Var demek ki yediği naneler.  
 
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