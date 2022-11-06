AKP’li vekili eleştiren muhabir işinden oldu!

BirGün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, Okan Çalışkan son aylarda bazı köşe yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında, AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ın "Tarsuslu olmasına rağmen Tarsus’a gelmediği, Tarsus kamuoyunda tanınmadığı, başta yol sorunu olmak üzere yörenin birçok sorununa duyarsız kaldığını" ileri süren yazılar kaleme aldı.



TRT'YE ŞİKAYET ETTİ

Çalışkan’ın iddiasına göre bu yazılardan rahatsız olan Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Okan Çalışkan’ı serbest muhabiri olduğu TRT’ye şikayet etti. Bu şikayetin ardından TRT Bölge Müdürü Okan Çalışkan’ı telefonla arayarak “Beni Ankara'dan aradılar. Sebebini bilmiyorum ama size söylemek bana düştü. Artık sizinle devam etmeyeceğiz” dedi.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Uzun süredir Tarsus Medya Mensupları Derneği Başkanlığı'nı yürüten gazeteci Çalışkan, yerel gazete ve televizyonlardaki faaliyetlerinin yanı sıra TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü'nün serbest muhabirliğini de 7 yıldır sürdürüyordu.

Yaşananları Facebook hesabından kamuoyuna duyuran Çalışkan, “Ejnebi Ali istedi, TRT ile yollarım ayrıldı” başlıklı bir de yazı yazdı.