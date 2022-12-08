Nikah salonlarına yüzde 200’lere varan zam yapan AKP’li belediyeden yeni evleneceklere tavsiye: Pahalı geliyorsa dışarıdan daha uygun bir salon kiralayabilirler

Zeytinburnu Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında, Zeytinburnu Belediyesi’nin halka sunduğu çeşitli hizmetlere yapılacak zam teklifini görüştü. Muhalefet üyeleri, Belediyenin hizmet ücretlerine yüzde yüzden fazla zam yapılması teklifini eleştirdi. Eleştiriler üzerine söz alan, Zeytinburnu Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar özetle şunları söyledi.

“İSTANBUL’DA EN GÜZEL NİKAH SALONU SAHİBİYİZ. BU SALONUNUN TARİFESİ ŞU ANKİ GİDERLERİ BİLE KARŞILAMIYOR”

“Öncelikle burada konuştuğumuz tarifeler, belediyeden isteğe bağlı vatandaşların kurum ve kuruluşların aldığı hizmetlerin ücret tarifesidir. Yani vergi harç bunlar kanunla belirleniyor. Bunlarla ilgili burada herhangi bir karar almıyoruz. Eğer vatandaşımız veya müteahhitler ve işyeri sahipleri bu hizmetleri almak istemiyorlarsa piyasadan daha ucuza alabilmeleri mümkünse alıyorlar. Eğer belediyenin salonu pahalı geliyorsa dışarıdan daha uygun bir salon kiralayabilirler. Nikah salonundan bahsetti. İstanbul’da en güzel nikah salonu sahibiyiz. Bu salonunun tarifesi şu anki giderleri bile karşılamıyor. Yani belediyenin belirlediği bu tarifeler bile bu salonların giderlerini karşılayabilir durumda değil.”

CHP’Lİ ÜSKÜDAR: NİKAH YAPACAKLARA DESTEK VERELİM

CHP’li Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Hasan Hüseyin Üsküdar ise zam teklifini eleştirdi ve şunları söyledi:

“Yaklaşık yüzde 160’lara varan zamlar var. İnceledim yüzde 200-300 olan zamlar var. Otellerde yüzde 500. Poğaça satan adama bile 2 binden 5 bine. Şimdi bunlar doğru şeyler değil arkadaşlar. Yerel yönetimler hayatı kolaylaştırmak ve yaşanabilir yapmak için vardır. Yerel yönetim kavramı budur. Nikah yapacak çocuk. Geçen seneki fiyatla yapsana onun nikahını, destek verelim. CHP’nin fiyat tarifesi artış teklifi yüzde 25’tir. Bu teklifi meclis olarak oylamanızı rica ediyorum. Olmuyorsa AKP’nin getirdiği yüzde 160’a varan zamları kabul edin.”

Hizmet ücretlerinde artış getiren Belediyenin teklifi, Belediye Meclisi’nde geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti teklife ret oyu verdi.

BAZI SALONLARIN YENİ KULLANIM ÜCRETLERİ

Zeytinburnu Belediyesi’nin yeni tarifesine göre Karadeniz Nikah Salonu’nun hafta sonu 3 saat kadar kira ücreti 350 TL’den 750 TL’ye, Akdeniz Salonu’nun kira ücreti ise 600 TL’den bin 250 TL’ye çıkartıldı. Akdeniz Nikah Salonu’nda kokteyl yapma ücreti ise 3 bin 400 TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. İkametgahı Zeytinburnu’nda olmayanlar için ise Karadeniz Nikah Salonu 680 TL’den bin 500 TL’ye, Akdeniz Nikah Salonu ise bin 90 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkartıldı.