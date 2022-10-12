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AKP’liler hakkında suç duyurusunda bulununca Savcılık doktor hakkında akıl sağlığı davası açtı

Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Doktor M.A.Y., AKP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu ancak kendisine dava açıldı. Savcılık, suç duyurusu yapan M.A.Y. hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi için dava açtı. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:55
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AKP’liler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık doktor hakkında akıl sağlığı davası açtı

AKP’liler hakkında suç duyurusunda bulununca Savcılık doktor hakkında akıl sağlığı davası açtı
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Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Doktor M.A.Y., AKP’li isimlerin açıklamaları ve eylemleri üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Doktorun başvurularının ardından hakkında vesayet (akıl sağlığı) davası açıldı.

Doktor M.A.Y., 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, FETÖ lideri Fethullah Gülen’i geçmişte Meclis kürsüsünde savunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen için “Muhteşem insan” diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP’li Cemil Çiçek ve eski bakan Mehmet Ali Şahin olmak üzere birçok isim hakkında gerekçelerini de sunarak suç duyurusunda bulundu.

“SUÇLULARA DAVA BEKLERKEN AKSİNE BANA DAVA AÇILDI”

Söz konusu suç duyurularının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, M.A.Y.’nin gözlem altına alınması gerektiğine dair Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu’na dilekçe yazdı. Savcılık, M.A.Y.’nin “Sürekli her haberi suç duyurusu haline getirmeyi alışkanlık haline getirdiğini” belirtti.

Gerçekgündem'in haberine göre; Savcılığın dilekçesi ardından M.A.Y. hakkında vesayet davası açıldı. Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği, M.A.Y.’nin akıl sağlığının olup olmadığına yönelik heyet raporu düzenlenmesi istemine karar verdi. “Suçlulara dava beklerken aksine bana dava açıldı” diyen M.A.Y. sağlık kuruluna sevk edildi ve psikoz şüphesi olduğu bildirildi.

Akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade eden M.A.Y., hakkında dava açılmasının sebebinin, AKP’li isimler hakkında suç duyurusunda bulunması olduğunu belirtti.

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A Aydın
12.10.2022 15:02
Dün fetö bugün aynı, ne değişti?  
 
ombudsman
12.10.2022 15:01
Savcılığın yaptığı doğru. Bu kadar güç yargı,emniyet dahil ellerindeyken bu denli cesur davranışta bulunan kişinin akıl sağlığı sorgulanır.Daha bugün akp mv nin oğlunu müdahele eden polis intihar etti  
 
Bu haberin cevabı diğer haber başlığında."Sokak röportajında 20 yıllık AKP dönemini 2 dakikada anlattı."🤣
12.10.2022 14:59
Bir tane yüzüğüm var. Başka malım olursa çaldım diyen adam “çalmış” diyorsun ondan sonra şikayet ediyorlar. Niye şikayet ediyorsun kardeşim? Kendin demedin mi?  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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