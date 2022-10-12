12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ümit Özdağ AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kendisine Zafer Partisi'ne geleceğini söylediğini iddia etti

Ümit Özdağ AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kendisine Zafer Partisi'ne geleceğini söylediğini iddia etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile ilgili “Zafer Partisi’ne gelecekti” dedi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:43
Takip Et

Ümit Özdağ'dan AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında flaş iddia. Bana Zafer Partisi'ne geleceğini söylemişti

Ümit Özdağ AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin kendisine Zafer Partisi'ne geleceğini söylediğini iddia etti
+
Aa
-

Dün Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldı. Çelebi yaptığı açıklamada, AKP'ye katılmasını "Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özdağ, CHP oylarıyla Meclis’e giren Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılma kararı hakkında konuştu.

Özdağ, Çelebi'nin kendisine Zafer Partisi'ne geleceğini söylediğini iddia etti.

Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“ERDOĞAN HALA ATATÜRK’ÜN MİRASIYLA MÜCADELE EDİYOR”

Özdağ, “Hem Atatürk’ün askeri hem de Erdoğan’ın milletvekili olunmaz. Erdoğan’ın en büyük siyasal rakibi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Erdoğan 20 yıldan bu yana Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temellerini adım adım yıkmıştır. Bu yıkış sürecinde FETÖ adlı casusluk ve terör örgütüyle iş birliği yapmıştır. Bu yıkım sürecinde PKK’yla İmralı’da anayasa yazmıştır ve 15 Temmuz sonrasında da FETÖ’yle sonlandırdığı ilişkinin yerine devleti diğer tarikat ve cemaatlerin eline teslim etmiştir. 4 bin senelik Türk tarihinde ilk defa devlet bir cemaatler ve tarikatlar federasyonu haline gelmiştir. Erdoğan hala Atatürk’ün kalan mirasıyla da mücadeleye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“ASKER NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞTİR”

Çelebi’nin askerlik unvanını kaybettiğini de söyleyen Özdağ, “Şimdi bir eski asker, emekli üsteğmen (Mehmet Ali Çelebi) ama bence artık o niteliğini de yitirmiştir. Her üniforma giyen asker kabul etmemek lazım. Asker olmak için Atatürk’ün askeri olmak lazım.” şeklinde konuştu.

“ZAFER PARTİSİ’NE KATILMAYI KABUL ETMİŞTİ”

Çelebi ile daha önce 3 kez görüştüklerini ve Zafer Partisi’ne katılmayı kabul ettiğini vurgulayan Özdağ, “Kamuoyuna ilk kez açıklıyorum. Memleket Partisi’nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü’nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Sakarya’da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattı oluşturmuş bir parti var. Öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM’ye girme kolaylıkları var.” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mazhar
12.10.2022 12:09
Sen bu kafayla elindekilerini tutamayacaksın  
 
ABOBAKR
12.10.2022 12:06
'Hurmacı' çok güzel yorum yazmış .  
 
Gökmen
12.10.2022 12:02
Doğru yolu bulmuş sayın Çebi hoş geldin kral Akp  
 
TÜM YORUMLAR (16)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
3
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.