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  • Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ı fena yakaladı: CHP'ye geçen Cihangir İslam'a sorduğun soruları AKP'ye geçen Mehmet Ali Çel

Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ı fena yakaladı: CHP'ye geçen Cihangir İslam'a sorduğun soruları AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye sorabilecek misin

Gazeteci Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan'ın 11 Mart 2021 tarihli yazısında Saadet Partisi’nden istifa edip CHP’ye geçen Cihangir İslam’a yönelttiği soruları anımsattı. Arapkirli, Hakan'a "Mart 2021'de, "Fırıldaklık" imasında bulunduğun Cihangir İslam'a sorabildiğin bu tip (haklı) soruları, M. Ali Çelebi'ye soracak mısın?" diye sordu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:24
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Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'a: CHP'ye geçen Cihangir İslam'a sorduğun soruları AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye sorabilecek misin

Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'ı fena yakaladı: CHP'ye geçen Cihangir İslam'a sorduğun soruları AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye sorabilecek misin
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11 Mart 2021 tarihli yazısında Saadet Partisi’nden istifa edip CHP’ye katılan Cihangir İslam’ın geçmişteki açıklamalarını köşesine taşımış ve “Aynı fikirde mi?” diye sormuştu. Gazeteci Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan'a, Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili, eski CHP'li ve Ergenekon'da yargılanan Mehmet Ali Çelebi'ye de yöneltip yöneltemeyeceğini sordu.

Arapkirli Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HAYDİ BAKALIM AAMET...

Mart 2021'de, "Fırıldaklık" imasında bulunduğun Cihangir İslam'a sorabildiğin bu tip (haklı) soruları, M.Ali Çelebi'ye soracak mısın? 

Bekleriz... 
Vaktimiz çok.
Otur bakalım klavyenin başına, başla yazmaya.

Kıvırmadan ama..."

Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan'ın yazısından alıntıladığı bölüm şöyle:

"Ancak... Fakat... Lakin...

Değişim konusunda asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim bir şartım var:

Değişimin ve dönüşümün gerekçeleri ortaya konacak!

“Ben eskiden şu nedenle böyle düşünüyordum ama artık şu nedenle şöyle düşünüyorum” şeklinde samimi bir hesaplaşma içine girilecek.

Bunu yapmadan gerçekleşen her değişim ve dönüşüm, kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır.

İşte tam da bu nedenle...

CHP’ye transfer olan Cihangir İslam’ın, şimdi şu sorulara cevap vermesinin tam sırası:

Anıtkabir konusunda bugün de aynı fikirde mi?

Bugün de CHP’nin yegâne eserinin Anıtkabir olduğunu mu düşünüyor?

Düşünüyorsa neden?

Düşünmüyorsa neden?

“Marmaray” ile “Anıtkabir” arasında bağlantı kurmak, nereden aklına gelmişti?

Aynı bağlantıyı bugün de kuruyor mu?

Anıtkabir’de Cihangir İslam’ı rahatsız eden bir şey mi var?"

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Taş yerinden oynadı
12.10.2022 10:29
Artık yoruma değmez birisidir gözümde. Ah ah ahki ah ahlara layık olmayan kişi.  
 
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