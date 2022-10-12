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  • Bir doktor daha muayene sistemine isyan etti. İktidarın övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı sağlık sisteminin içler acıs

Bir doktor daha muayene sistemine isyan etti. İktidarın övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı sağlık sisteminin içler acısı hali

İktidarın övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı sağlık sistemi her geçen gün çökmeye devam ederken bir doktorun haklı isyanı ise sosyal medyayı salladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:52
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İktidarın övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı sağlık sisteminin içler acısı hali. Bir doktor daha muayene sistemine isyan etti

Bir doktor daha muayene sistemine isyan etti. İktidarın övündüğü ve yere göğe sığdıramadığı sağlık sisteminin içler acısı hali
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Hastanelerde sağlık sisteminin çökmesi ve doktorların ağır çalışma koşulları nedeniyle meslekten uzaklaşması ya da yurt dışında fırsat aramaya başlaması nedeniyle hastaneler her geçen gün daha da çekilmez bir hale geliyor.

İktidar ise sağlık sorununa ek randevu ile doktorlara daha fazla baskı uygulayarak çözüm ararken, bir hasta için doktora tanınan süre ise 3 ila 5 dakikayı geçmiyor.

Hal böyleyken Twitter hesabından paylaşımda bulunan bir doktor ise zamanın bir hastalığı tespiti için ne kadar önemli olduğunu yaşanan bir örnekle dile getiriyor.

Fatma Aytül SOLAK isimli doktorun bir hastası ile arasında yaşananları anlattığı paylaşım ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

İşte doktorun haklı isyanını dile getirdiği o paylaşımı:

"Bugün bir hastam sadece ara sıra olan öksürük ile geldi. Mhrs'nin bu hastaya verdiği süre sadece 3 dk idi. Akciğer grafisi tamamen normaldi. Oysa hastayı detaylı ve sakince muayene ettiğimde içime bir kurt düştü.

Sol akciğerde kalbin arkasına denk gelen noktada küçücük bir alanda solunum sesi sağa göre biraz daha farklı duyuluyordu, ama ufacık bir fark, belli belirsiz. Bu esnada 3 dk çoktan dolmuştu. Hastaya bir öksürük şurubu yazıp göndermek yerine akciğer tomografisine karar verdim.

Hasta tomografi çekilip geldi, 10 dk geçti. Bilgisayara yüklenip tam açılması bile sırf 3 dk daha sürdü. Dikkatle incelemem 2 dk daha sürdü (Bakın +15 dk uzadı iş) Veee sol akciğer alt lobda kalbin arkasında 13 mm tümör. Hemen radyoloji uzmanıyla görüşüp raporlattım (+20 dk)

20 dk.nın sonunda hastamı kanser şüphesiyle tüm vücut taraması için PET'e sevkettim. Muhtemelen evre 1 akciğer kanseri çıkacak!

Bakın bu hastaya 20 dk ayırdım. Böylece kanser ilerlemeden erken evrede yakalanmış oldu. Peki bunu yaparken kaç kişi kapımda söylendi, kaç kişi oflayıp pufladı, kaç kişi odama girip çıktı, kaç kişi "yaa bizim saatimiz geldi ama" dedi? Fikriniz var mı?

Ben hekimim! Bırakın hekimliğimi insana yaraşırca ve hocalarımdan öğrendiğim gibi profesyonelce yapabileyim! Bırakın günü kurtarmayı, gerçek hastalıkları tespit edelim! Bırakın hayat kurtaralım! Tek istediğim iyi bir hekim olmak ve öyle kalabilmek Bu 3 dk veya 5 dk ile olmaz.

Ek: Tahminimden fazla insana ulaşmış. Çok yanıt olmuş. Gördüklerime döndüm. Diğerleri mazur görsün. Özetle, bütün meslektaşlarım benzer durumlar yaşıyor, daha önce çok kez de benzerleri yazıldı, çizildi. En az 15-20 dk süre ile, günde 25-30 hasta eder. Güzel bir adım atılmalı.

Ek 2: hekim karşıtı sayılabilecek yorumlar ve konuyu dağıtan ifadeler var. Bazılarına şaşırdım açıkçası. Amaç nedir? Hekimler dostunuzdur, düşman değildir. Burada sadece iyi niyetli ve dürüst bir paylaşım var. Nahoş yerlere çekilmesin lütfen Yorumları kapatmak zorunda kaldım."

 

 

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DÜZGÜN
12.10.2022 15:03
Yüregine sağlık iyiki sizin gibiler var bu ülkede.  
 
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