Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı. Konuşması ayakta alkışlandı

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi bu yıl 76.'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nden ödülle döndü. Filmde canlandırdığı karakterle Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Merve Dizdar'a sosyal medyada tebrikler peşi sıra geldi.

İşte Merve Dizdar için ünlü isimlerden gelen destek mesajları:

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

Cannes Film Festivali'nde Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Başarılı yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere tüm film ekibini de ayrıca kutluyorum.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

Ne güzel haber. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum.

CEM YILMAZ

Başarıların, mutluluğun daim olsun.. Merve Dizdar Cannes 2023 en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu

CANAN KAFTANCIOĞLU

Merve Dizdar tam da kadınlar çalışmasın diyenlere inat tüm o kötülüğün üzerine bir sanatçı parıltısını boca etti bu akşam. Harika ödül konuşmasıyla da her birimizi selamladı. Tebrikler sevgili Merve, gurur duyduk sayende…

DİLEK İMAMOĞLU

Hepimize gurur veren ne güzel bir haber… Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan ilk Türk kadın oyuncu oldu. Konuşmasında; ödülünü armağan ettiği, ülkemizde mücadeleden asla vazgeçmeyen milyonlarca kadına verdiği umut çok kıymetli. Tebrikler ve gönülden teşekkürler Merve Dizdar!

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi .Tebrikler Merve Dizdar …. İyi haberlerin başlangıcı olsun …

AHMET ÜMİT

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Bravo Merve, kocaman tebrikler... Bir Ses Böler Geceyi filminde birlikte çalışmıştık. Fazlasıyla hak edilmiş bir ödül. Harika bir oyuncudur kendileri...

MERT FIRAT

Bu ödülü, bu dünyada var olmanın zorluklarını aşmak için mücadele eden tüm kadınlara ithaf etmek istiyorum." Kadın oyuncu dalında ödülü Nuri Bilge Ceylan imzalı "Les Herbes Secs" filmindeki rolüyle Merve Dizdar aldı. Gurur ve moral kaynağı