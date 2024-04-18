AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı
AKP’nin kalesi Afyon’da seçimi kazanan CHP’li başkan Burcu Köksal, belediye binasının her yerinden böcek ve kamera çıktığını açıkladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Postası'na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belediyenin tahmini borcunun 1 milyar TL'yi bulduğunu söyleyen Köksal, yapılan incelemelerde belediyenin her yerinden konuşmaları kaydeden ‘böcekler’ ve gizli kameralar çıktığını açıkladı.

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GİZLİ KAMERALAR VE BÖCEKLER

“Bir de böcek taraması yaptırıyorum” diyen Köksal, “Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar” ifadelerini kullandı.

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