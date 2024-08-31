AKP’nin yağmaladığı İstanbul’un bilançosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde AKP’nin 20 yıllık iktidarının parsel, parsel dağıttığı rant bilançosunu Başkan Ekrem İmamoğlu tek tek açıkladı.

Korkunç yağmanın ortaya çıkardığı rant rakamı şöyle:

85 milyar dolar…

AKP iktidarı ile İstanbul Büyükşehir belediyesi elele şunu yaptılar:

Kamuya ait alanlarda konut üretmek.

Yandaş birilerinin arazilerine ekstra imar vermek.

İmar rantçılığının korkunçluğu daha iyi anlaşılsın diye İmamoğlu dedi ki;

85 milyar dolar İBB 2022 bütçe gelirinin 20 katı,

İstanbul gayrisafi yurtiçi hasılası kadar,

TOKİ’nin 18 yıllık kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 8 katı,

Türkiye’nin 2021 bütçesinin vergi geliri kadar.

İstanbulluların kaynaklarını sömürmüşler.

Doğmamış çocuğun hakkını yağmalamışlar.

Parsel, parsel rant elde etmişler.

Vay hırsızlar vay…

Vay rantçılar vay…

Vay ahlaksızlar vay…

Vay kul hakkı yiyenler vay.

Vay Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar vay.

Yediğiniz her haksız kuruş haram zıkkım olsun.

Allah elde ettiğiniz tek kuruşu yemeyi sizlere nasip etmesin inşallah.

İstanbul neden aşkları şimdi anladınız mı?

AKP’nin rantçı iktidar olduğunu şimdi gördünüz mü?

85 Milyar dolar rant oluşturmak için Yüksek/Yoğun Yapılaşma olan ilçelerdeki sadece 130 alanda ortaya çıkartılan yağmanın temelini şöyle açıkladı Başkan İmamoğlu:

52 Alanda Bölge Planı.

79 Alanda Plan Değişikliği.

16 Alanda Mahkeme Kararları ile planlarının iptal edildiğinden plansız durumların kullanılması.

İşte bu yapılanlarla ortaya şu gerçek çıkartıldı.

78 alan imar planında donatı alanı iken imarlı alana alınmış.

4 milyon 265 bin 080 metrekare donatı alanında;

Toplam: 16 milyon 112 bin 518 metrekare inşaat oluşturulmuş.

7 orman alanı özel imar planı üretilerek imara açılmış

2 milyon 846 bin 621 metrekare orman alanında;

Toplam: 751 bin 590 metrekare inşaat oluşturulmuş.

44 alanda emsal değeri artışı veya fonksiyonlar arasında değişim yaşanmış.

3 milyon 650 bin 934 metrekare inşaat alanı olması gerekirken tam 3 kat haksız rant alanı şöyle gerçekleşmiş:

Toplam: 10 milyon 514 bin 106 metrekare.

Başkan İmamoğlu bu rantların maddi boyutunu da şöyle açıkladı:

Donatı Alanı iken imarlı alana alınan rant miktarı:

890 milyar 743 milyon178 bin 573 lira.

İmar Artışı veya emsal artışı ile sağlanan rant miktarı:

519 milyar 006 milyon 004 bin 555 lira.

İmara Açılan Orman alanlarından sağlanan rant miktarı:

28 milyar 951 milyon 485 bin 599 lira.

İmar Mevzuatına aykırı 30 Projede kaçak imalatlarla sağlanan rant miktarı:

48 milyar 200 milyon 072 bin 516lira…

Ve toplam;

1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira.

84 milyar 678 milyon 372 bin 715 dolar.

Milyonlarca kez yuh…

İşte 20 yıllık AKP iktidarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yandaşlarına dağıttığı korkunç boyuttaki yağma budur.

Elbette İstanbul aşkları olur.

Elbette seçimi kaybeder kaybetmez yandaş seçim kuruluna seçimi tekrarlatırlar.

Hırsızlık, yağma, rant, haksız kazanç bu tablolardan daha iyi asla anlatılamazdı.

Bravo başkan Ekrem İmamoğlu.

Sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’nin caddelerine, sokaklarına, parklarına bu rant tablolarının afişlerini astır.

Emekliye, emekçiye, çiftçiye, köylüye verilmeyen haklarının yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini anlat İmamoğlu…