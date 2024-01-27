AKP'nin yeni helal torpil sistemi!

Atatürk'ün genç cumhuriyetin öğretmen ihtiyacını karşılamak için kurduğu Gazi Üniversitesi'ndeki aile boyu saadeti yazmıştım, neydi bu saadet kısaca hatırlayalım ‼️

Emekli profesörlerin çocukları ebeveynlerinin koltuklarına oturmuştu fakültede!

Spor Bilimleri Fakültesi babalarının çiftliğine dönmüştü bazıları için!

Yok yoktu üniversitede!

Aynı bölümde görev alan akademisyenler mi ararsın, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen aile üyelerini mi?

Fakülte liyakatle kaynıyordu adeta!

Hatta yeni açılan bir kadronun bölümden emekli profesörün oğluna açıldığı iddia edilmişti!

İşte bu kadronun sınavı yapıldı!

Daha sonuçları kimse bilmiyor!

Sosyal medyadan bana ulaşan bir okurum ise bu sınava bir yakınının girdiğini ve haberimde yazılanların gerçek olmamasını dilediklerini ifade etti!

"İnşallah haksızlık yapılmaz, inşallah hakkımız yenmez" diye sitem etti!

AKP'nin yeni düzenin de sade vatandaşın işi Allah'a kaldı anlayacağınız!

Yandaşın cebindeki AKP üyelik kartı, vatandaşlık kartından daha değerli artık!

Sınavın sonucunu hep beraber merakla bekliyoruz ancak sonuçları hiç öğrenememe ihtimalimiz de var!

Neden mi?

Çünkü artık helal torpilin yolunu buldular da ondan!

Geçen yazmıştım bir üniversite şöyle bir uygulama başlamıştı:

ÖSYM sistemi gibi sadece aday kendinin sınavı kazanıp kazanamadığını görüyordu!

Sistem şöyle işliyor:

Aday üniversitenin sitesini açıyor ve SONUÇ SORGULAMA bölümüne giriyor, TC'sini yazıyor ve sonuç sorgula butonuna basıyor!

HAK KAZANAMADINIZ!

Ekranda yazan bu oluyor genelde üyelik kartınız yoksa?

Haydaaa!

Peki kim hak kazandı?

Onu sadece hak kazanan görebiliyor!

Eski sistemde ise sonuçlar liste halinde ilan ediliyordu, eee tabi böyle olunca torpil de kabak gibi ortaya çıkıyordu!

Yeni sistemi bir de kılıfına uydurmuşlar!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında adaya ilişkin bilgileri paylaşmaları yasakmış!

Yersen!

Adayın kişisel verileri mi koruyorsunuz yoksa torpilin üstüne toprak mı atıyorsunuz?

Orasından pek emin olamadık da!

İşte bu sınavın sonucunda da kişisel verileri mi koruyacaklar hep beraber göreceğiz!?

Sistem her devlet kurumunda peyder pey uygulanacaktır!