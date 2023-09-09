AKP'nin yerel seçim teklifi ifşa oldu. Bir takipçisi Tanju Özcan'a sordu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında CHP’de başlayan değişim çıkışlarına verdiği destekle dikkat çeken ve sonra kesin ihraç ile partisinden ceza alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kimi zaman gündeme dair yaptığı paylaşımlarla haber olan Tanju Özcan bu defa bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

A Milli Futbol takımının Ermanis'tanla yaptığı maçın bitmesine 10 dakika kala attığı tweetle tepki gösteren Özcan, Filenin Sultanları'nı örnek göstererek "Ayıp ya, kızlara bakın size bakın 10 dakika kaldı. Adam gibi oynayın, Türk gibi mücadele edin" yazdı.

Özcan'ın bu yorumunun altına yerel seçim ve adaylık açıklamalarına gönderme yapan bir takipçisi "Tanju Bey AKP'den size teklif gelmiş doğru mu?" sorusunu yöneltti.

CHP'deh ihraç edilen Tanju Özcan ise bu soruya "Doğru da ne alaka! Biz ne diyoruz sen ne?" yanıtını vererek AKP'nin yerel seçim teklifini de ifşa etmiş oldu.