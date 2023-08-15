İmamoğlu'nun adaylık açıklaması Tanju Özcan'ın kafasını karıştırdı

CHP’de kaybedilen genel seçimlerin ardından “değişim” tartışmalarının kilit ismi konumuna gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde merakla beklenen “Yol Haritası”nı açıkladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yapılan açıklamaya tepkisini "Geri adım mı attınız?" sözleriyle gösterdi.

İmamoğlu'nun adaylık açıklaması Tanju Özcan'ın kafasını karıştırdı

İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, “İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum” diyerek 2024 yerel seçiminde yeniden aday olacağı ihtimalini güçlendirdi.

Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etti yorumları yapılırken İBB Başkanı daha sonra “Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim” açıklamasını yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise İmamoğlu’nun açıklamalarını “anlaşılmaz” buldu.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

İmamoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yerel seçimlerinde söylediği “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözünü kullanarak bu sözü çok önemsediğini belirtti.

İBB Başkanı, İstanbul İttifakı’nı kuracağını ifade ederek “İstanbul’u bir kez daha savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum. Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum” dedi. Soru cevap kısmında ise İmamoğlu bahse konu söz için ” ‘Adayım’ demedim, yola çıkıyorum dedim” ifadelerini kullandı.

Partiden ihraç edilen ve değişim tartışmalarının öne çıkan bir diğer ismi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu’nun açıklamalarını sosyal medya hesabında yayımladığı bir mesajla değerlendirdi. Özcan, “Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?” diye sordu.

Tanju Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim. ‘Adayım demedim, İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim.’ Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?

2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.“

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