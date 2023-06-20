AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması sonrasında, sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
Kanal Dünya isimli YouTube kanalının oyunu AKP'ye verdiğini söyleyen bir genç kızla yaptığı sokak röportajında geçen diyaloglar dikkat çekti.
Mikrofona konuşan genç kız ekonominin mevcut haliyle ilgili "İnsanlar at gözlüğü takmış.
Ben neden kendi ülkemde mülteciyim.
Okula bir gidiyoruz 150-200 TL gidiyor, babam darphane mi.
Kırmızı eti geçtim, beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz." şeklinde konuştu.