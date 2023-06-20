AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin bitmesinin ardından yapılan sokak röportajlarında vatandaşların ekonomik zorluklara dair tepkileri devam ediyor. "Beyaz etin fiyatının düşmesini bekliyoruz" itirafında bulunan ve oyunu AKP'ye verdiğini söyleyen genç kızın açıklamaları dikkat çekti.

AKP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın: Kırmızı eti geçtim beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması sonrasında, sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Kanal Dünya isimli YouTube kanalının oyunu AKP'ye verdiğini söyleyen bir genç kızla yaptığı sokak röportajında geçen diyaloglar dikkat çekti.

kpk-kiz.jpg

Mikrofona konuşan genç kız ekonominin mevcut haliyle ilgili "İnsanlar at gözlüğü takmış.

Ben neden kendi ülkemde mülteciyim.

Okula bir gidiyoruz 150-200 TL gidiyor, babam darphane mi.

Kırmızı eti geçtim, beyaz et düşse de yesek diye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız
Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki
Sokak röportajında akıllara durgunluk veren anlar: 105 lira olsun dolar
Sokak röportajında konuşan genç gerçekleri tokat gibi vurdu
Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız Güncel
Suriyeli sığınmacı Türk milletine meydan okudu. Sabaha kadar söylesinler biz buradayız
İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor Güncel
İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor
Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Bohçacı kılığındaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı Güncel
Bohçacı kılığındaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
Metin Milli'nin Belvü Gazinosu'ndaki günlerini açıkladı. Magazin
Metin Milli'nin Belvü Gazinosu'ndaki günlerini açıkladı.
Kırklareli’nde otelde yangın Güncel
Kırklareli’nde otelde yangın