Sokak röportajında konuşan genç gerçekleri tokat gibi vurdu

Sokak röportajında konuşan vatandaş, dövizdeki yükselişe dikkat çekip; “Adam senin ülkeni fingir fingir geziyor. Sen daha yaşadığın şehri gezemiyorsun.” diye konuştu.

Sokak röportajında konuşan genç gerçekleri tokat gibi vurdu

Editör: Serkan TALAN

Halk Mikrofonu adlı Youtube kanalında ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan genç, çarpıcı ifadeler kullandı.

“ADAM SENİN ÜLKENİ FİNGİR FİNGİR GEZİYOR”

Genç, döviz kurundaki artışa dikkat çekerek, "Elin Almanı, İngiliz'i geliyor; Euro 23 lira, 24 lira olmuş. Aynı şekilde dolar 23 lira olmuş. Adam senin ülkeni fingir fingir geziyor. Sen daha yaşadığın şehri gezemiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben daha kendi memleketime gidemiyorum, kaç lira olmuş biletler. Yahu bu cidden yazık. Eminönü'ne bak, her yer Arap dolu, git Taksim'e bak her yer dolu. Kaç tane Türk var, adam akıllı bir yerde yemek yiyebiliyor ya" ifadelerini kullandı.

roportajgorsel.png“2 HAFTA İÇİNDE SENİN BİR TATİL YAPMAK HAKKIN DEĞİL Mİ?”

Genç daha sonra şöyle devam etti:

"30 senedir İstanbul'dayız. Kaç kere hayatına boğaza gittin? Kaç kere boğazda yemek yedin, bu lüks bir şey midir ya? İnsanın kendi yaşadığı ülkesinde gezmesi lüks şeyler mi? Senede zaten senin 2 hafta iznin var. 2 hafta içinde senin bir tatil yapmak hakkın değil mi?"

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