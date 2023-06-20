Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki

Seçimlerin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmalar sürüyor.

Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalı vatandaşlara CHP'nin başına kimin geçmesi gerektiğini sordu. Bir vatandaş şöyle cevapladı:

“CHP’NİN BAŞINA RECEP TAYYİP ERDOĞAN GELMELİ”

"CHP'nin de başına bence Recep Tayyip Erdoğan gelmeli. Neden diyeceksin? Adam dünya lideri zaten. CHP'yi mi yönetemeyecek?"

Diğer vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mustafa Sarıgül gibi isimler verdi. Bir genç ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması gerektiğini söyledi.