Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki

Sokak röportajında CHP’nin başına kimin geçmesini isterseniz sorusuna, bir genç "CHP'nin de başına bence Recep Tayyip Erdoğan gelmeli" dedi.

Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki

Seçimlerin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmalar sürüyor.

sokakroportajigorsel.png

Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalı vatandaşlara CHP'nin başına kimin geçmesi gerektiğini sordu. Bir vatandaş şöyle cevapladı:

“CHP’NİN BAŞINA RECEP TAYYİP ERDOĞAN GELMELİ”

"CHP'nin de başına bence Recep Tayyip Erdoğan gelmeli. Neden diyeceksin? Adam dünya lideri zaten. CHP'yi mi yönetemeyecek?"

Diğer vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mustafa Sarıgül gibi isimler verdi. Bir genç ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması gerektiğini söyledi.

İlgili Haberler
Sokak röportajında akıllara durgunluk veren anlar: 105 lira olsun dolar
Sokak röportajında konuşan genç gerçekleri tokat gibi vurdu
Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan
Sokak röportajında zıt görüşlü karı-koca kavgası! Ekonominin çok iyi olduğunu iddia eden kocasını sorularıyla susturdu
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
TBMM'de 3 bakan deprem soruları Güncel
TBMM'de 3 bakan deprem soruları
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL Ekonomi
Türkiye yüzyılının tek karede özeti. Bir dilim baklava 21 TL
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası Güncel
Ahmet Hakan’ın canlı yayında yaptığı vıcık vıcık faiz yağcılığını açıkladı. Zafer Arapkirli'den Ahmet Hakan'ı insan içine çıkartmayacak dalkavuk fıkrası
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'le sözleşti: Yarın görüşürüz
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı Güncel
Midyat’ta baba kızı ölüm ayırdı
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı Yaşam
Yavru kedi yanan evden böyle kurtarıldı
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders Magazin
Boğaziçi matematik öğrencisi Teoman'dan özel ders