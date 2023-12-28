Akraba evliliği çocuğunuzu kör edebilir mi

Göz Hastalıkları Uzman Dr. Serkan Güreser, akraba evliliklerinin bir nedeni olan çocukluk körlüğüyle ilgili bilgiler verdi. Güreeser, “Türkiye’de çocukluk çağı körlüklerini etkileyen en önemli faktör, akraba evliliği. Akraba evlilikleri ve aile bireylerinde görme engeli bulunan kişiler dikkate alındığında kalıtsal körlük nedenlerinde akraba evliliği oranı yüzde 52. İki çocuktan birisinde akraba evliliği neticesinde körlüğe rastlanıyor.” diye konuştu

Uzman Dr. Serkan Güreser, Türkiye’de görme kaybına ya da engeline maruz kalan bireylerin hayatını konforlu devam ettirmesi için ilgili derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının oldukça etkin rol aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Az Gören Rehabilitasyon Merkezleri’nin bu konuda oldukça detaylı, özgün ve kaliteli hizmet verdiğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Az görenlerin özel eğitimleri açısından da Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim konularında ailelere ücretsiz hizmet veren merkezleri olarak görev yapar. Diğer açıdan bakılırsa, her insan potansiyel bir görme engelli adayı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2017 verilerine göre, dünyada 253 milyon görme engelli insan bulunuyor, 217 milyonu orta ve ileri düzeyde görme bozukluğuna sahip.”

AKRABA EVLİLİĞİ EN ÖNEMLİ NEDEN

Uzm. Dr. Güreser, akraba evlilikleriyle körlük arasındaki ilişkiyi ise şöyle değerlendirdi:

“Dünyada 19 milyon çocuk görme bozukluğu yaşıyor. Bunlardan 12 milyonu retinayla ilgili. 1,4 milyon çocuk ise tamamıyla görmüyor. Bunun en büyük nedeni akraba evlilikleri.

Akraba evliliklerinin artması kader olarak görülüyor ama gerçekten bu çok yanlış. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda akraba evliliklerine çok sık rastlanıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 52. Yani iki çocuktan biri akraba evliliği nedeniyle kör doğuyor."

AA